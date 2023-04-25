«Гарначо вернулся на поле, но он не готов к завтрашней игре против «Тоттенхэма», — объяснил Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

Алехандро Гарначо выбыл из строя в марте, когда получил травму в матче с «Саутгемптоном».

Юноша вышел на замену и получил травму во время стычки с Кайлом Уокером-Питерсом.

Гарначо пытался продолжить играть, но не смог и покинул поле. Тем не менее, приятно слышать, что футболист вернулся к тренировкам — его возвращение на поле не за горами.

Алехандро Гарначо провел хороший сезон, забив три гола и отдав четыре передачи.