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Тен Хаг подтвердил, что Гарначо вернулся к тренировкам, и рассказал, сможет ли он сыграть против «Тоттенхэма»

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«Гарначо вернулся на поле, но он не готов к завтрашней игре против «Тоттенхэма», — объяснил Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

Алехандро Гарначо выбыл из строя в марте, когда получил травму в матче с «Саутгемптоном».

Юноша вышел на замену и получил травму во время стычки с Кайлом Уокером-Питерсом.

Гарначо пытался продолжить играть, но не смог и покинул поле. Тем не менее, приятно слышать, что футболист вернулся к тренировкам — его возвращение на поле не за горами.

Алехандро Гарначо провел хороший сезон, забив три гола и отдав четыре передачи.

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