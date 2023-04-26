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Планирует ли «Манчестер Юнайтед» продавать Линделефа? Отвечает Фабрицио Романо

Фабрицио Романо
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Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Футбол Футбол

Не хотелось бы его терять.

Виктор Линделеф не стал железным игроком стартового состава под руководством Эрика тен Хага, но он ни разу не выказывал недовольство своим положением в команде и отрабатывал на все 100%, каждый раз выходя на поле.

Имя игрока часто проскальзывает в списках «на выход», которые публикуют разнообразные СМИ, но главный эксперт по трансферам внес ясность в вопрос Линделефа.

Фабрицио Романо дал интервью YouTube-каналу The United Stand, где сказал, что «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем защитника «в ближайшие недели». «Красные дьяволы» хотят дождаться окончания сезона, прежде чем оценивать результаты игрока.

Стоит отметить, что в январе тен Хаг отклонил предложения по Линделефу от «Атлетико» и «Интера» в январе. 

Контракт Виктора с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года, но клуб имеет право продлить его еще на год.

Учитывая, что манкунианцы намерены продать Харри Магуайра, можно предположить, что шведский защитник задержится в клубе как минимум до конца своего соглашения с клубом, так как на этой позиции останутся только Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

Линделеф принял участие в 26 играх во всех турнирах за «красных дьяволов» в этом сезоне.

Какое развитие событий предпочли бы вы?

5 комментариев

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Руслан Саидов
Его нужно оставить однозначно, не звезда клуба но приносит пользу это главное
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Vezdexodof
Витю никто не продаст. И так понятно.
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Dm Kznts
норм защитник.
может не особо топовый, но достаточно надёжный
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stanvixx
В ротацию самое то. В основу может и не потянет, но заменить травмированного основного заща или поиграть в кубках по длинному календарю - Витёк может вполне, без особой потери качества. Ну, по крайней мере, пока других таких в команде нет.
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Волосатый Гонсалес
Виктор отличный игрок, просто из-за его пары с магуайром он выглядит мягко говоря невзрачно, тот же Лисандро когда вышел на пару с магуайром просто ужасно отыграл, но как ему дали в дуэт Варана, начали показывать достойную игру
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