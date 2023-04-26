Не хотелось бы его терять.

Виктор Линделеф не стал железным игроком стартового состава под руководством Эрика тен Хага, но он ни разу не выказывал недовольство своим положением в команде и отрабатывал на все 100%, каждый раз выходя на поле.

Имя игрока часто проскальзывает в списках «на выход», которые публикуют разнообразные СМИ, но главный эксперт по трансферам внес ясность в вопрос Линделефа.

Фабрицио Романо дал интервью YouTube-каналу The United Stand, где сказал, что «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем защитника «в ближайшие недели». «Красные дьяволы» хотят дождаться окончания сезона, прежде чем оценивать результаты игрока.

Стоит отметить, что в январе тен Хаг отклонил предложения по Линделефу от «Атлетико» и «Интера» в январе.

Контракт Виктора с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года, но клуб имеет право продлить его еще на год.

Учитывая, что манкунианцы намерены продать Харри Магуайра, можно предположить, что шведский защитник задержится в клубе как минимум до конца своего соглашения с клубом, так как на этой позиции останутся только Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

Линделеф принял участие в 26 играх во всех турнирах за «красных дьяволов» в этом сезоне.

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