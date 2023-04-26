Планирует ли «Манчестер Юнайтед» продавать Линделефа? Отвечает Фабрицио Романо
Не хотелось бы его терять.
Виктор Линделеф не стал железным игроком стартового состава под руководством Эрика тен Хага, но он ни разу не выказывал недовольство своим положением в команде и отрабатывал на все 100%, каждый раз выходя на поле.
Имя игрока часто проскальзывает в списках «на выход», которые публикуют разнообразные СМИ, но главный эксперт по трансферам внес ясность в вопрос Линделефа.
Фабрицио Романо дал интервью YouTube-каналу The United Stand, где сказал, что «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем защитника «в ближайшие недели». «Красные дьяволы» хотят дождаться окончания сезона, прежде чем оценивать результаты игрока.
Стоит отметить, что в январе тен Хаг отклонил предложения по Линделефу от «Атлетико» и «Интера» в январе.
Контракт Виктора с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года, но клуб имеет право продлить его еще на год.
Учитывая, что манкунианцы намерены продать Харри Магуайра, можно предположить, что шведский защитник задержится в клубе как минимум до конца своего соглашения с клубом, так как на этой позиции останутся только Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.
Линделеф принял участие в 26 играх во всех турнирах за «красных дьяволов» в этом сезоне.
Какое развитие событий предпочли бы вы?
может не особо топовый, но достаточно надёжный