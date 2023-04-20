United Tweets
Блог

Руни назвал четырех легенд «МЮ», которые достойны попасть на манкунианскую «гору Рашмор». Среди них – Роналду

Клубы Клубы
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Уэйн Руни Уэйн Руни
Райан Гиггз Райан Гиггз
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джордж Бест Джордж Бест
Футбол Футбол

Уэйн не держит обиду на старого товарища.

Руни называл своих кандидатов для «горы Рашмор», состоящей из легенд «Манчестер Юнайтед».

Руни — один из лучших игроков, когда-либо выступавших в Премьер-лиге. Он провел 559 матчей и забил 253 гола за «красных дьяволов». После окончания своей игровой карьеры Руни подался в тренеры и в настоящее время он руководит клубом MLS «Ди Си Юнайтед».

Недавно Руни выступил на шоу CBS «Morning Footy», где его спросили, кого из членов «МЮ» он бы увековечил, как на горе Рашмор (на ней высечены портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна).

Уэйн ответил:

«Да, я думаю, сэр Алекс, конечно же, должен быть там. Думаю, там был бы Криштиану Роналду. Еще Райан Гиггз и, возможно, Джордж Бест. Много людей достойно туда попасть».

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» сделал свой выбор.

А какие четыре человека для вас символизируют этот клуб?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мирошниченко
Рашфорда на гору Рашмора..))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
George O'Connor
Без Скоулза, думаю, не обойтись, все таки
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
если по игрокам бобби чарльтон, лоу, бест,а четвёртого на выбор гиггз, руни
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deze Deze
Не, ну без Бобби Чарльтона нещитово будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Роналду нет место не из за интервью, а из за того, что ушел в Реал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ Achilles 21
если по игрокам бобби чарльтон, лоу, бест,а четвёртого на выбор гиггз, руни
Скоулз-Руни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ Achilles 21
если по игрокам бобби чарльтон, лоу, бест,а четвёртого на выбор гиггз, руни
Кантона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
Шяс спросят про самокат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий