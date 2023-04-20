Уэйн не держит обиду на старого товарища.

Руни называл своих кандидатов для «горы Рашмор», состоящей из легенд «Манчестер Юнайтед».

Руни — один из лучших игроков, когда-либо выступавших в Премьер-лиге. Он провел 559 матчей и забил 253 гола за «красных дьяволов». После окончания своей игровой карьеры Руни подался в тренеры и в настоящее время он руководит клубом MLS «Ди Си Юнайтед».

Недавно Руни выступил на шоу CBS «Morning Footy», где его спросили, кого из членов «МЮ» он бы увековечил, как на горе Рашмор (на ней высечены портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна).

Уэйн ответил:

«Да, я думаю, сэр Алекс, конечно же, должен быть там. Думаю, там был бы Криштиану Роналду. Еще Райан Гиггз и, возможно, Джордж Бест. Много людей достойно туда попасть».

Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» сделал свой выбор.

А какие четыре человека для вас символизируют этот клуб?