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Гари Невилл назвал двоих игроков, которые повлияют на исход сезона для «МЮ» - это не Бруну и не Рэшфорд

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Виктор Линделеф Виктор Линделеф
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Футбол Футбол

Выступая для Sky Sports, Гари Невилл сказал: «Послушайте, мы можем немного посочувствовать «Манчестер Юнайтед», но я не думаю, что это приведет к чему-то, пусть даже Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес были лучшей парой центральных».

«МЮ» будет их не хватать. Но многие клубы были бы в гораздо худшем положении. Я не знаю, сколько матчей Харри Магуайр и Виктор Линделёф сыграли вместе, но очень много. Так что думаю, команда не в худшем положении».

«Здорово, что у третьего и четвертого центрального защитников есть такой опыт. От Магуайра и Линделёфа будет многое зависеть, но у них не должно быть проблем».

Мартинес выбыл из строя до конца сезона 2022/23, а Варан пропустит следующие несколько недель.

Магуайр и Линделеф помогли «Манчестер Юнайтед» не пропустить в матче против «Ноттингем Форест» в прошедшие выходные, когда «красные дьяволы» вышли на финишную прямую сезона.

9 комментариев

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Erakha
Ответ One United
Судя по всему, для Халли Магвая это последняя возможность доказать свою необходимость. Если завалит концовку сезона, то точно на выход летом
Зачем так коверкать имя человека?? Даже если он и пожарит иногда и тебе человек не приятен, он все же остается частью МЮ и капитаном команды за который я как понял по твоему нику ты болеешь.
Помню тут еще один «болельщик» МЮ хейтил в коментах Бруну за его эмоциональность. С такими «болельщиками» как вы и врагов не надо.
+16
-1
+15
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Line-X
Два сезона с Сульшером сыграли вместе на 2 месте держались
+12
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+12
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Football Forever
Вполне нормальная связка, а учитывая, что перед ними Каземиро, считай +100% к эффективности
+10
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Макс С
Больше всего настораживает, что если кто то из них, не дай бог, сломается.... Че делать то потом? Подстраховки нет да и Скотти хандрит, но может ЦЗ сыграть
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Expada
Опыт у этих двоих безусловно есть 👏🏻
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Basir Adzhivapov
Ответ Line-X
Два сезона с Сульшером сыграли вместе на 2 месте держались
Только при Сульшере играли средним- низким блоком, а при ТХ высоким. Но все же думаю будет нормально в АПЛ не сильные соперники остались, только В Ле может помешать и в КА если в финале с МС будем
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Paradisemon
Ответ Basir Adzhivapov
Только при Сульшере играли средним- низким блоком, а при ТХ высоким. Но все же думаю будет нормально в АПЛ не сильные соперники остались, только В Ле может помешать и в КА если в финале с МС будем
Бред про низкий и высокий блок.У мю в этом сезоне одна из самых низких линий
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muse muse
Ответ Erakha
Зачем так коверкать имя человека?? Даже если он и пожарит иногда и тебе человек не приятен, он все же остается частью МЮ и капитаном команды за который я как понял по твоему нику ты болеешь. Помню тут еще один «болельщик» МЮ хейтил в коментах Бруну за его эмоциональность. С такими «болельщиками» как вы и врагов не надо.
👏👏👏
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