9 комментариев

Выступая для Sky Sports, Гари Невилл сказал: «Послушайте, мы можем немного посочувствовать «Манчестер Юнайтед», но я не думаю, что это приведет к чему-то, пусть даже Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес были лучшей парой центральных».

«МЮ» будет их не хватать. Но многие клубы были бы в гораздо худшем положении. Я не знаю, сколько матчей Харри Магуайр и Виктор Линделёф сыграли вместе, но очень много. Так что думаю, команда не в худшем положении».

«Здорово, что у третьего и четвертого центрального защитников есть такой опыт. От Магуайра и Линделёфа будет многое зависеть, но у них не должно быть проблем».

Мартинес выбыл из строя до конца сезона 2022/23, а Варан пропустит следующие несколько недель.

Магуайр и Линделеф помогли «Манчестер Юнайтед» не пропустить в матче против «Ноттингем Форест» в прошедшие выходные, когда «красные дьяволы» вышли на финишную прямую сезона.