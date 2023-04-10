Неужели тен Хаг вновь потеряет Каземиро.

У «Манчестер Юнайтед» есть потенциальная проблема в полузащите, которая может стоить команде Лиги Европы.

В последние недели в АПЛ манкунианцам приходилось обходиться без Каземиро, который является основной полузащиты коллектива. Бразилец отбывал 4-матчевую дисквалификацию после того, как получил вторую красную карточку в сезоне в матче с «Саутгемптоном» в марте, но теперь его наказание завершено. Однако над опорником нависла новая проблема.

В четверг «Юнайтед» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против «Севильи», но Каземиро и Бруну Фернандешу нужно быть особенно осторожными во время этой встречи, чтобы не пропустить ответный матч.

Оба игрока получили по две желтые карточки на протяжении турнира, а правила УЕФА гласят, что третья приведет к дисквалификации на следующий матч.

Именно из-за этого правила Лисандро Мартинес не смог выступить в первой игре «МЮ» против «Барселоны», так как он получил три предупреждения на групповом этапе.

И теперь та же участь может постичь Фернандеша и Каземиро. Первый получил обе желтые карточки в плей-офф, в ответном матче против «Барселоны» и в первом матче против «Бетиса», бразилец же был дважды предупрежден в обоих играх с каталонской командой.

Если оба игрока не смогут принять участие в ответном матче, то «красным дьяволам» будет непросто пробиться в полуфинал Лиги Европы.