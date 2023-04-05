Не подумал 🤷‍♂️

В 2017 году Неманя Матич случайно сам слил информацию о своем переходе в «Манчестер Юнайтед».

В то время, когда Матич еще играл за «Челси», в социальных сетях появилась его фотография в футболке «Юнайтед». Снимок вызвал бурю вопросов в футбольном мире, но уже вскоре появились новости о том, что полузащитник прошел медосмотр на тренировочной базе в Кэррингтоне.

Спустя годы после того трансфера Матич признался, что виновником утечки стал он сам. Конечно же, игрок не выкладывал это фото в сеть, но он сделал тот снимок и отправил старым знакомым, которые, по-видимому, и распространили его дальше.

В подкасте UTD в 2020 году полузащитник рассказал:

«Это был не «кто-то »… Я сделал снимок! Я сфотографировался, очевидно, не для того, чтобы разместить это в социальных сетях, а потому, что у меня есть чат с примерно пятьюдесятью людьми из моей деревни [в Сербии]. В этой группе есть ребята, с которыми я вырос. Честно говоря, они писали каждые две минуты [спрашивая меня]: «Сделка заключена? Все подписано?» Два дня я ни на что не отвечал, но в этот день я проснулся и увидел 70 сообщений, мне прислали статьи из газет о том, что сделка состоялась, и я отправил им селфи.

Тогда я проходил медицинский осмотр, и, конечно, они, вероятно, отправили его [селфи] своим друзьям. Сила социальных сетей сделала свое дело».

Прошлым летом 34-летний футболист покинул «Олд Траффорд» после 5 сезонов в клубе. Сейчас Матич играет в «Роме» вновь под руководством Жозе Моуринью, который трижды приводил его в свои команды.