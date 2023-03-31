Уэйн Руни рассказал, что три игрока «Манчестер Юнайтед» произвели на него особенное впечатление в этом сезоне.:

«Каземиро сделал многое на поле, чтобы изменить менталитет команды. Рафаэль Варан выглядит очень уравновешенным и привносит опыт победителя в группу. А еще есть Маркус Рэшфорд.

Если помните, всего год назад Маркус то появлялся в стартовом составе, то выходил из него, почти не забивал, играл на разных позициях, и улыбка, которую я запомнил от того милого парня, который школьником ворвался в нашу команду, когда я был капитаном, исчезла.

Теперь он выглядит совершенно другим игроком, и за пределами поля тоже находится в отличном положении. Вы можете видеть, что он наслаждается своим футболом и позитивен в игре без мяча.

Он проходит оборону на скоростном дриблинге и вводит в заблуждение защитников – делает все, что я хотел от него видеть раньше. Он всегда был хорошим завершителем, но сейчас стал еще лучше, потому что стал увереннее.

Сейчас он использует шансы, не задумываясь ни на секунду, тогда как раньше он слишком много думал и тратил лишнюю секунду, а затем не был так решителен в момент удара».