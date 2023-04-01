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Тен Хаг назвал 5 игроков, которые могут решить проблемы с голами «МЮ». Среди них - Мактомини!

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Когда его спросили, нужно ли «Манчестер Юнайтед» больше настоящих бомбардиров, чтобы поддержать Маркуса Рэшфорда голами, Эрик тен Хаг сказал:

«Я думаю, что у нас есть такие игроки, как Брунe, Джейдон Санчо, Марсьяль, Скотт Мактоминb, Антони.

Как я уже говорил ранее, сейчас мы работаем над этим сезоном, поэтому, прежде всего, нужно убедиться, что все доступны, и продолжать улучшать стиль игры".

В этом сезоне «Юнайтед» слишком полагался на Рэшфорда, поскольку англичанин забил 27 голов в своем самом результативном сезоне.

«Красные дьяволы», скорее всего, отдадут приоритет подписанию нового нападающего летом.

5 комментариев

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i am better
Ответ Панк рок группы в России
вообще не узнаю Санчо, что он творил в Дортмунде и что в МЮ, манера игры поменялась в худшую сторону
более чем худшую
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Антони и Бруно реально могут забивать больше. Мактоминей вряд ли сможет увеличить свою результативность, Марсьяль часто травмируется (может забивать, но только если будет регулярно играть. Санчо, если будет более уверен в себе, то тоже сможет повысить результативность.
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Панк рок группы в России
Ответ Тимур Бадыров
Нужна магическая троица! Рэшфорд Кейн Гринвуд(Санчо)
вообще не узнаю Санчо, что он творил в Дортмунде и что в МЮ, манера игры поменялась в худшую сторону
+2
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+2
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SLEVIN
Ответ Тимур Бадыров
Нужна магическая троица! Рэшфорд Кейн Гринвуд(Санчо)
Точно не Санчо. Он слабохарактерный и мягкотелый для топ клуба
+1
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+1
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Тимур Бадыров
Нужна магическая троица! Рэшфорд Кейн Гринвуд(Санчо)
+3
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+3
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