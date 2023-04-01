Когда его спросили, нужно ли «Манчестер Юнайтед» больше настоящих бомбардиров, чтобы поддержать Маркуса Рэшфорда голами, Эрик тен Хаг сказал:

«Я думаю, что у нас есть такие игроки, как Брунe, Джейдон Санчо, Марсьяль, Скотт Мактоминb, Антони.

Как я уже говорил ранее, сейчас мы работаем над этим сезоном, поэтому, прежде всего, нужно убедиться, что все доступны, и продолжать улучшать стиль игры".

В этом сезоне «Юнайтед» слишком полагался на Рэшфорда, поскольку англичанин забил 27 голов в своем самом результативном сезоне.

«Красные дьяволы», скорее всего, отдадут приоритет подписанию нового нападающего летом.