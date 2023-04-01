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«Он доказал, что я ошибался». Пол Скоулз назвал лучшего игрока сезона «Манчестер Юнайтед»

Каземиро Каземиро
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Пол Скоулз Пол Скоулз
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И это даже не Рэшфорд.

Выступая на YouTube-канале Webby & O’Neill, Пол Скоулз рассказал, что ошибался насчет одного игрока «Манчестер Юнайтед». Экс-полузащитника спросили, кто, по его мнению, заслуживает звания лучшего игрока сезона, на что он ответил:

«Я думаю, что это Каземиро. Он изменил ситуацию в команде. Когда он подписал контракт, я был немного скептичен, я думал, что он немного староват, и мне было интересно, есть сможет ли он бегать, но он доказал, что я ошибался».

Каземиро действительно оказался значительным усилением для «красных дьяволов», он сыграл огромную роль в их успехе под руководством Эрика тен Хага.

Бразильцу наверняка будет приятен такой комплимент, потому что Скоулз является его примером для подражания:

«Это очень простой вопрос, это Скоулз. Это игрок, которым я очень восхищался в детстве. Я говорю об этом не только  потому, что я здесь сейчас, я неоднократно упоминал об этом, когда был в «Реале». Он мой кумир, и было бы абсолютным удовольствием играть вместе с ним, учитывая все, что он выиграл здесь и что он значит для «Манчестер Юнайтед», — говорил Казе.

К сожалению, на данный момент он отстранен на два матча после того, как в прошлом месяце ему показали красную в игре против «Саутгемптона». Это уже его вторая дисквалификация в текущем сезоне Премьер-лиги.

2 комментария

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Ахма Начоо
Кази лучший на своей позиции игрок в мире , ждём его напарника мистера железного человека.
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Hella black
Многие очень скептически отнеслись к трансферу Каземиро. Писали он на спаде,Реал не мог просто отдать своего лучше опорника и т.д
На деле же Каземиро стал неотъемлемой частью нового,возрождаемого МЮ !
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