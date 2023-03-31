Осталось дождаться Эриксена.

Маркус Рэшфорд, Рафаэль Варан, Марсель Забитцер и Антони Марсьяль могут быть готовы к воскресенью, когда «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ньюкаслу», сообщает Manchester Evening News.

Марсьяль может попасть в состав впервые после полуфинального матча Кубка английской лиги, когда манкунианцы победили «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Французский нападающий 2 месяца восстанавливался от травмы.

💬 «Он тренируется. Где-то уже две недели. Я думаю, что он может быть в составе в воскресенье», — сказал Эрик тен Хаг об Антони.

Варан получил небольшую травму прямо перед международным перерывом, а Забитцер провел матч сборной Австрии против Эстонии на скамейке запасных, так как после игры с Азербайджаном он почувствовал дискомфорт.

К воскресенью также должен восстановится самый результативный игрок «Манчестер Юнайтед» — Маркус Рэшфорд. О его форме рассказал Эрик тен Хаг:

💬 «У меня большие надежды. Он тренировался, но ему нужно было немного долечиться и работать индивидуально. Сегодня он присоединился к группе. У нас есть еще один день. Я очень надеюсь, что он будет доступен».

На данный момент «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, и на финальном отрезке сезона команде ни в коем-случае нельзя расслабляться, ведь все решится в оставшиеся месяцы.