Пол Скоулз назвал Алехандро Гарначо восходящей суперзвездой и сравнил его с Криштиану Роналду.

18-летний игрок перешел в «МЮ» в 2020 году из «Атлетико» за сумму чуть более 400 000 фунтов.

В интервью Webby & O'Neill Скоулз сказал, что в восторге от Гарначо и даже сравнил его с Роналду:

«Я в восторге от него. Всякий раз, когда я вижу Гарначо, то он меня впечатляет. Он суперзвезда в процессе становления. Он такой храбро владеет мячом. Он очень похож на Криштиану в молодости».

Он не против того, чтобы на нем фолили - он встает и бежит дальше; он стремится к большему, он забивает. Его ждет успех, как только он возмужает и обретет физическую силу, то я не думаю, что его что-то остановит».