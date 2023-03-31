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«Он - суперзвезда в процессе становления». Пол Скоулз назвал игрока «МЮ», который напоминает ему Роналду

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Пол Скоулз назвал Алехандро Гарначо восходящей суперзвездой и сравнил его с Криштиану Роналду. 

18-летний игрок перешел в «МЮ» в 2020 году из «Атлетико» за сумму чуть более 400 000 фунтов.

В интервью Webby & O'Neill Скоулз сказал, что в восторге от Гарначо и даже сравнил его с Роналду:

«Я в восторге от него. Всякий раз, когда я вижу Гарначо, то он меня впечатляет. Он суперзвезда в процессе становления. Он такой храбро владеет мячом. Он очень похож на Криштиану в молодости».

Он не против того, чтобы на нем фолили - он встает и бежит дальше; он стремится к большему, он забивает. Его ждет успех, как только он возмужает и обретет физическую силу, то я не думаю, что его что-то остановит».

2 комментария

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red hikkikomori
Если не будет снюсы, веселящий газ и вейпы юзать , то вполне может достичь успеха Рона)
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Руслан Чесебиев
Жаль что поломался. Потенциал в нем видно слепому
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