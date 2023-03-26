Виктор Линделеф рассказал, что с сентября он играет со сломанным пальцем ноги как за «Манчестер Юнайтед», так и за сборную Швеции.

Говоря с Aftonbladet о своих проблемах, он сказал: «В сентябре я сломал палец на ноге. Это было со сборной.

Какое-то время было больно, пришлось принимать обезболивающие. Я мог играть, но обувь была на размер больше».

Линделеф привел сборную Швеции к победе со счетом 3:0 над Азербайджаном в отборочном матче Евро-2024 в понедельник, в котором Энтони Эланга также забил гол.

Центральный защитник потерял свое постоянное место в «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага, сыграв в этом сезоне 21 матч за «красных дьяволов».