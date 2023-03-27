Похоже, Мэйсона Гринвуда не беспокоят оскорбительные кричалки фанатов и соперников «Манчестер Юнайтед». Поклонники футбола припоминают полузащитнику уголовное дело о домашнем насилии, по которому Гринвуд проходил в качестве обвиняемого.

И хоть дело перестали рассматривать, некоторые болельщики «Ньюкасла» исполняли заряды о полузащитнике в финале Кубка лиги.

Представитель Гринвуда поделился своими мыслями по этому поводу с изданием The Athletic:

«В таком поведении фанатов нет никакого смысла. Эта история – смесь старых новостей, спекуляций, полуправды и совершенно ложных заявлений. Мэйсону 21 год, он был оправдан, и ему должна быть предоставлена ​​возможность восстановиться и двигаться вперед».

Гринвуд по-прежнему отстранен от выступлений за «Манчестер Юнайтед». Клуб проводит внутреннее расследование обвинений, выдвинутых против Мэйсона в прошлом году. «Красные дьяволы» продолжают платить полузащитнику зарплату, но Гринвуд не играет и не тренируется вместе с командой более года.

Важно отметить, что невиновность Мэйсона так и не была доказана. Вероятно, стороны достигли досудебного соглашения. По информации The Guardian, многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд снова выступал за клуб.

Сыграет ли Мэйсон за «МЮ»? Или юноше стоит найти новый клуб?