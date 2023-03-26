В интервью для ВТ Sport Пол Скоулз заявил: «Я не думаю, что Харри Кейн уйдет из «Тоттенхэма». Договориться с Дениэлом Леви непросто - он будет до последней минуты тянуть рязину».

«На мой взгляд лучше присмотреться к другим футболистом, например к Виктору Осимхену. Мне он кажется игроком в стиле Дидье Дрогба, центральный нападающий больше подходящий для «Челси». Будет ли ему комфортно в «МЮ»?».

«Я бы хотел видеть на «Олд Траффорд» Лаутаро Мартинеса из «Интера». Я думаю, что он подошел бы Эрику тен Хагу. Он любит нападающих, которые много бегают, играют агрессивно».

«Мне нравятся действующие форварды «МЮ» - Рэшфорд, Марсьяль. Мы все знаем, на что они способны. Но варианты есть, так что будем надеяться, что мы еще усилим команду».

Трансфер центрального нападающего – это приоритет для «МЮ» этим летом.

25-летний Мартинес, стоимость которого оценивается в 80 млн евро, проводит хороший сезон в Серии А – у него в активе 17 голов в 38 матчах.