Амад Диалло продемонстрировал свою любовь к Алехандро Гарначо, заглянув к нему в комментарии.

Гарначо написал: «В качестве благодарности за 5 миллионов подписчиков, я дарю 5 счастливчикам бесплатную подписанную майку.

Все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть, это: подписаться на меня и моего партнера. Поставьте лайк этому посту и отметьте 2 друзей (чем больше раз вы прокомментируете, тем больше шансов на победу). Победители будут выбраны через 48 часов после публикации… Удачи, ребята!

Амад в комментариях написал: «Я хочу это».

Понятно, что два вингера близки друг другу, поскольку они играли за молодежные команды «МЮ».

В настоящее время Диалло проводит результативный сезон в «Сандерленде», а Гарначо восстанавливается после недавно полученной травмы. Но если оба смогут произвести впечатление на Эрика тен Хага в следующем сезоне, то мы можем увидеть, как два молодых вингера сыграют вместе на «Олд Траффорд».