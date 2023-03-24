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Гарначо устроил розыгрыш своих футболок с автографами. Амад Диалло пришел в комментарии: «Я хочу выиграть»

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Амад Диалло продемонстрировал свою любовь к Алехандро Гарначо, заглянув к нему в комментарии.

Гарначо написал: «В качестве благодарности за 5 миллионов подписчиков, я дарю 5 счастливчикам бесплатную подписанную майку.

Все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть, это: подписаться на меня и моего партнера. Поставьте лайк этому посту и отметьте 2 друзей (чем больше раз вы прокомментируете, тем больше шансов на победу). Победители будут выбраны через 48 часов после публикации… Удачи, ребята!

Амад в комментариях написал: «Я хочу это».

Понятно, что два вингера близки друг другу, поскольку они играли за молодежные команды «МЮ».

В настоящее время Диалло проводит результативный сезон в «Сандерленде», а Гарначо восстанавливается после недавно полученной травмы. Но если оба смогут произвести впечатление на Эрика тен Хага в следующем сезоне, то мы можем увидеть, как два молодых вингера сыграют вместе на «Олд Траффорд».

1 комментарий

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Muni Klar
Эланга, Гарначо, Диалло, Шортайр, Гринвуд, Пеллистри как же много вингеров в команде
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0
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