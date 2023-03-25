Не любит перемены.

Рафаэль Варан рассказал журналу GQ, где хотел бы закончить карьеру.

«Я закончу свою карьеру либо в «Реале», либо в «Манчестер Юнайтед», либо в «Лансе».

Я уверен, что не буду выступать за другой клуб, но возвращение в «Мадрид», кажется сложным. Это было бы трудно провернуть. Скорее всего, я закончу в «Манчестере» или «Лансе», - заявил Рафаэль.

Варан на профессиональном уровне играл только за три клуба - «Ланс», «Мадрид» и «Юнайтед». Он начал свою карьеру во французской команде, прежде чем переехать в Испанию в 2011 году.

После успешных 10 лет выступлений в Испании, француз присоединился к «Юнайтед» в 2021 году. Он уже выиграл трофей на за манкунианцев - Кубок английской лиги.