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Варан рассказал, где хотел бы закончить карьеру. Есть только три варианта

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Не любит перемены.

Рафаэль Варан рассказал журналу GQ, где хотел бы закончить карьеру.

«Я закончу свою карьеру либо в «Реале», либо в «Манчестер Юнайтед», либо в «Лансе».

Я уверен, что не буду выступать за другой клуб, но возвращение в «Мадрид», кажется сложным. Это было бы трудно провернуть. Скорее всего, я закончу в «Манчестере» или «Лансе», - заявил Рафаэль.

Варан на профессиональном уровне играл только за три клуба - «Ланс», «Мадрид» и «Юнайтед». Он начал свою карьеру во французской команде, прежде чем переехать в Испанию в 2011 году.

После успешных 10 лет выступлений в Испании, француз присоединился к «Юнайтед» в 2021 году. Он уже выиграл трофей на за манкунианцев - Кубок английской лиги.

1 комментарий

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asker15041993
Езжай в ПСЖ, была б отличная связка Рамос + Варан,
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