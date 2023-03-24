United Tweets
Блог

Гринвуд записал милое видео со своей девушкой, обвинившей его в изнасиловании. Пара планирует свадьбу

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

Мэйсон Гринвуд опубликовал видео со своей девушкой Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании.

Пара играет в игру с закрытыми глазами, отвечая на вопросы, показывая друг на друга:

Как сообщал The Sun, форвард «Манчестер Юнайтед» и девушка планируют свадьбу. Гринвуд рассказал семье об этих намерениях. Кроме того, пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне. 

В январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения. 

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heache
Ответ TaR
Ситуация жесть, конечно. Испортила парню карьеру, а теперь всем довольна
в смысле испортила? то что он ее хреначил -факт, сопли он жевал - факт. и вообще ну его нафиг из команды, чую семейка та еще будет, история не окончена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
У меня была мысль, что перерыв на сборные МЮ и Гринвуд будут как-то использовать. Гриню пора уже возвращать, потому что с напами у МЮ труба. Нужно всех хейтеров Гринвуда поставить в ситуацию, когда их хейт идет против жертвы. Тогда может они одумаются. Если парочка смогла пережить ситуацию, то не фанам и женской команде решать, может ли он играть за клуб или нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларин
Ответ Neron
Учитывая вот это всё, какие к пацану могут быть вопросы и кому нужно какое расследование, если всем уже понятно, что это была ссора молодых и не более!
Это же гейропа вот был бы он геем или ещё каким нить удотом то пожалуйста:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный
Было две пути наиболее удобную выбрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
после такого быть вместе.......... нет слов, и он дурень и она тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Учитывая вот это всё, какие к пацану могут быть вопросы и кому нужно какое расследование, если всем уже понятно, что это была ссора молодых и не более!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарун Алиев
Ответ TaR
Ситуация жесть, конечно. Испортила парню карьеру, а теперь всем довольна
Ну как раз такими видосами они и будут ситуацию исправлять,чтобы подготовить общественное мнение к его возвращению
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ситуация жесть, конечно. Испортила парню карьеру, а теперь всем довольна
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий