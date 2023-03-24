8 комментариев

Мэйсон Гринвуд опубликовал видео со своей девушкой Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании.

Пара играет в игру с закрытыми глазами, отвечая на вопросы, показывая друг на друга:

🚨🚨| Na recent video of Mason Greenwood and Harriet Robson.



The couple dey plan to marry and dem dey expect baby in the summer. pic.twitter.com/BBF4AUZ4tl — MUIP (@ManUtdInPidgin) 24 марта 2023 г.

Как сообщал The Sun, форвард «Манчестер Юнайтед» и девушка планируют свадьбу. Гринвуд рассказал семье об этих намерениях. Кроме того, пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне.

В январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.

Гринвуд все еще не играет за «Юнайтед» – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.