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«Он просто хотел отдохнуть перед возобновлением АПЛ». Болельщики «МЮ» отреагировали на красную карточку Люка Шоу в матче сборной Англии

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Люк Шоу Люк Шоу
Футбол Футбол

Люк Шоу получил красную карточку и покинул поле в отборочном матче на Евро 2024 между Англией и Италией. Англичанин получил две желтые карточки в течение двух минут, поэтому вынужден будет пропустить следующую игру англичан против Украины. 

Болельщики «МЮ» довольны таким развитием событий - теперь Люк сможет отдохнуть перед возобновлением сезона в Премьер-лиге. 

Напомним, что матчи сборной Англии пропускает и Маркус Рэшфорд. 25-летний игрок травмировался в матче Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта.

Давайте посмотрим на реакцию болельщиков в Twitter:

🗨. 234RTW:«Люк Шоу и Рэшфорд приняли тактическое решение отдохнуть, получив травму и красную карточку».

🗨. DieHardUtd:«Люк Шоу получил красную карточку, чтобы отдохнуть две недели. Эрик тен Хаг наверное гордится»

🗨. UtdPlug: «Люк Шоу получил две желтые карточки за 54 секунды. Он просто хотел отдохнуть перед возобновлением чемпионата».

🗨. UTDCJ_:«Красная карточка Люка Шоу означает - никаких травм и полноценный отдых».

🗨. Casey Evans:«Люк Шоу неплохо отдохнет, это радует»

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