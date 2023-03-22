Люк Шоу получил красную карточку и покинул поле в отборочном матче на Евро 2024 между Англией и Италией. Англичанин получил две желтые карточки в течение двух минут, поэтому вынужден будет пропустить следующую игру англичан против Украины.

Болельщики «МЮ» довольны таким развитием событий - теперь Люк сможет отдохнуть перед возобновлением сезона в Премьер-лиге.

Напомним, что матчи сборной Англии пропускает и Маркус Рэшфорд. 25-летний игрок травмировался в матче Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта.

Давайте посмотрим на реакцию болельщиков в Twitter:

🗨. 234RTW:«Люк Шоу и Рэшфорд приняли тактическое решение отдохнуть, получив травму и красную карточку».

🗨. DieHardUtd:«Люк Шоу получил красную карточку, чтобы отдохнуть две недели. Эрик тен Хаг наверное гордится»

🗨. UtdPlug: «Люк Шоу получил две желтые карточки за 54 секунды. Он просто хотел отдохнуть перед возобновлением чемпионата».

🗨. UTDCJ_:«Красная карточка Люка Шоу означает - никаких травм и полноценный отдых».

🗨. Casey Evans:«Люк Шоу неплохо отдохнет, это радует»