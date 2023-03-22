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Глейзеры все еще могут остаться во главе «Манчестер Юнайтед». Их не волнуют возможные протесты фанатов

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Инсайды от надежного журналиста.

Глейзеры все еще могут остаться во главе «Манчестер Юнайтед», и им все равно, как отреагируют на это фанаты.

Каве Солхеколь, главный репортер SkySports, в эфире программы Football Daily заявил, что Глейзеры еще не приняли окончательного решения о продаже «Манчестер Юнайтед». Источник, близкий к владельцам клуба, сообщил, что американская семья собирается оценить все предложения, и, если цена будет неудовлетворительной (предположительно, 6 млрд фунтов), то они просто не будут продавать «красных дьяволов».

Глейзеров не волнует, как отреагируют фанаты «Юнайтед», если они останутся владельцами клуба. Потенциальная негативная реакция, которая может возникнуть в связи с этим, их «не пугает», так как они терпят фанатские протесты уже 17-18 лет.

Они также изучают потенциальные предложения миноритарных инвестиций, которые могут помочь в развитии клуба, если они останутся на своем посту.

Шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани в настоящее время является главным фаворитом на покупку клуба у Глейзеров, и, сообщается, что он готов переплатить, если это необходимо. Сэр Джим Рэтклифф тоже не планирует уступать, его компания готовит крупное предложение.

1 комментарий

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isaac.
Да им все равно на клуб, чтобы о них там не писали. Доят клуб уже столько времени и все им мало.
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