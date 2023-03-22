Красиво сделал🔥

Разворот на 360 градусов – фирменный финт Антони, хоть и весьма бесполезный. Последний раз мы видели его в исполнении бразильца аж в октябре прошлого года – в матче с «Шерифом» Антони зачем-то решил повеселить публику и словить немалую волну хейта.

«МЮ» тот матч выиграл, но больше мы «показухи» в исполнении бразильца не видели.

Зато в сборной Бразилии Антони сразу же взялся за старое – скилл явно ждет своего часа.