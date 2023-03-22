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Антони отрывается в сборной Бразилии: на первой же тренировке исполнил фирменный финт, который ему запретили делать в «МЮ»😱

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Красиво сделал🔥

Разворот на 360 градусов – фирменный финт Антони, хоть и весьма бесполезный. Последний раз мы видели его в исполнении бразильца аж в октябре прошлого года – в матче с «Шерифом» Антони зачем-то решил повеселить публику и словить немалую волну хейта.

«МЮ» тот матч выиграл, но больше мы «показухи» в исполнении бразильца не видели.

Зато в сборной Бразилии Антони сразу же взялся за старое – скилл явно ждет своего часа.

3 комментария

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Malik Seferbekov
Ответ Premier SV
Из какого пальца высосана эта "новость"?
Из мезинца левой ноги видать...🤣
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Dima Lishik
Сосед сказал, скоро еще ноги отрезать начнут за этот финт всем в АПЛ, инфа сотка!
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Premier SV
Из какого пальца высосана эта "новость"?
+2
0
+2
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