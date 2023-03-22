Антони отрывается в сборной Бразилии: на первой же тренировке исполнил фирменный финт, который ему запретили делать в «МЮ»😱
Красиво сделал🔥
Разворот на 360 градусов – фирменный финт Антони, хоть и весьма бесполезный. Последний раз мы видели его в исполнении бразильца аж в октябре прошлого года – в матче с «Шерифом» Антони зачем-то решил повеселить публику и словить немалую волну хейта.
«МЮ» тот матч выиграл, но больше мы «показухи» в исполнении бразильца не видели.
Зато в сборной Бразилии Антони сразу же взялся за старое – скилл явно ждет своего часа.
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