Донни ван де Бек вернулся в спортзал и занимается легким кардио, восстанавливаясь после серьезной травмы колена.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пока не смог зарекомендовать себя под руководством разных тренеров, борясь с плохой физической формой.

Ван де Бек поделился видео, на котором он занимается на велотренажере, и подписал: «Доверяй процессу. Шаг за шагом».

Полузащитник провел 60 матчей за «МЮ», большую часть времени на скамейке запасных, а сейчас надеется возродить свою карьеру под руководством Эрика тен Хага, как только придет в форму.

В настоящее время будущее Донни выглядит неопределенным, несмотря на то, что он связан с «Олд Траффорд» до 2025 года.