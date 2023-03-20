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🎥Донни ван де Бек активно работает над восстановлением после травмы

Донни ван де Бек Донни ван де Бек
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Донни ван де Бек вернулся в спортзал и занимается легким кардио, восстанавливаясь после серьезной травмы колена.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пока не смог зарекомендовать себя под руководством разных тренеров, борясь с плохой физической формой.

Ван де Бек поделился видео, на котором он занимается на велотренажере, и подписал: «Доверяй процессу. Шаг за шагом».

Полузащитник провел 60 матчей за «МЮ», большую часть времени на скамейке запасных, а сейчас надеется возродить свою карьеру под руководством Эрика тен Хага, как только придет в форму.

В настоящее время будущее Донни выглядит неопределенным, несмотря на то, что он связан с «Олд Траффорд» до 2025 года.

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