Майкл Кэррик – основной кандидат на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
По информации английских СМИ, после увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас», Майкл Кэррик является главным фаворитом на его замену.
Патрик Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» в пятницу утром, после того как его команда одержала всего одну победу в 14 последних матчах. Сейчас клуб занимает 12-ую строчку в АПЛ и находится всего в трех очках от зоны вылета.
Вчера «Мидлсбро» Кэррика разгромил «Престон» со счетом 4:0 и идет на третьем месте в Чемпионшипе.
Может пойти по пути лэмпарда и провалиться. Тем более в пэлас. Там бы даже Пэп не смог бы повлиять на ситуацию в нынешних условиях клуба. Лучше оставаться в Мидлсбро и выводить их в АПЛ. Выход в АПЛ это уже успех который можно добавить в тренерский актив , который так же добавит уверенность Кэррику.