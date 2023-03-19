По информации английских СМИ, после увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас», Майкл Кэррик является главным фаворитом на его замену.

Патрик Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» в пятницу утром, после того как его команда одержала всего одну победу в 14 последних матчах. Сейчас клуб занимает 12-ую строчку в АПЛ и находится всего в трех очках от зоны вылета.

Вчера «Мидлсбро» Кэррика разгромил «Престон» со счетом 4:0 и идет на третьем месте в Чемпионшипе.