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Майкл Кэррик – основной кандидат на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Майкл Кэррик Майкл Кэррик
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Патрик Виейра Патрик Виейра
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По информации английских СМИ, после увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас», Майкл Кэррик является главным фаворитом на его замену.

Патрик Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» в пятницу утром, после того как его команда одержала всего одну победу в 14 последних матчах. Сейчас клуб занимает 12-ую строчку в АПЛ и находится всего в трех очках от зоны вылета.

Вчера «Мидлсбро» Кэррика разгромил «Престон» со счетом 4:0 и идет на третьем месте в Чемпионшипе.

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Смысла нет переходить сейчас, когда до конца сезона осталось 2 с лишним месяца. Нужно Карику решить задачу с нынешним клубом, а по окончании сезона принимать решение уйти или остаться
+2
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danilevich
Рано
Может пойти по пути лэмпарда и провалиться. Тем более в пэлас. Там бы даже Пэп не смог бы повлиять на ситуацию в нынешних условиях клуба. Лучше оставаться в Мидлсбро и выводить их в АПЛ. Выход в АПЛ это уже успех который можно добавить в тренерский актив , который так же добавит уверенность Кэррику.
+3
0
+3
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Someone from Internet
Хочется, чтобы Каррик вышел с Мидлсбро в АПЛ и унижал Сити по старой памяти)
+3
0
+3
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