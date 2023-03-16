Постоянство Саутгейта.

Гарет Саутгейт назвал состав сборной Англии на отборочные матчи Евро-2024, которые состоятся в конце марта.

Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Харри Магуайр — три игрока, которые будут представлять «Манчестер Юнайтед» в национальной команде.

А вот успехи Джейдона Санчо не впечатлили Саутгейта, так что тренер вновь не захотел его вызывать.

Три футболиста «Юнайтед» отправятся на сборы английской команды после четвертьфинального матча Кубка Англии против «Фулхэма».

«Три льва» встретятся с Италией и Украиной в своих первых отборочных матчах на главный европейский турнир.