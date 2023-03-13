Радостное событие в жизни Диогу Далота! Игрок «МЮ» сделал предложение своей девушке и не поскупился на романтичную атмосферу.

23-летний футболист помолвлен с Клаудией Лопес. Радостной новостью поделилась сама девушка, разместив фотографии особенного момента для пары в социальных сетях.

На фотографии виден вопрос «Ты выйдешь за меня?», выложенный подсвечивающими буквами. Пол усыпан лепестками роз, романтическую атмосферу дополняют цветы и свечи. Далот опустился на одно колено, чтобы надеть кольцо на палец своей избранницы.

«03.02.2023 «ДА» на всю оставшуюся жизнь», — подписала эмоциональный пост невеста Далота.