United Tweets
Блог

Диогу Далот сделал предложение своей девушке ❤💍

Диогу Далот Диогу Далот
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Радостное событие в жизни Диогу Далота! Игрок «МЮ» сделал предложение своей девушке и не поскупился на романтичную атмосферу.

23-летний футболист помолвлен с Клаудией Лопес. Радостной новостью поделилась сама девушка, разместив фотографии особенного момента для пары в социальных сетях.

На фотографии виден вопрос «Ты выйдешь за меня?», выложенный подсвечивающими буквами. Пол усыпан лепестками роз, романтическую атмосферу дополняют цветы и свечи. Далот опустился на одно колено, чтобы надеть кольцо на палец своей избранницы.

«03.02.2023 «ДА» на всю оставшуюся жизнь», — подписала эмоциональный пост невеста Далота.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий