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🤕 «Хуже, чем ожидалось». Повреждение Гарначо оказалось довольно серьезным. Он пропустит матчи сборной Аргентины

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Придется подождать.

Похоже, что Алехандро Гарначо получил довольно серьезную травму. Футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Аргентины.

Юниор «Манчестер Юнайтед» получил повреждение после подката Кайла Уокера-Питерса в матче с «Саутгемптоном».

Alejandro Garnacho injury 'bigger than expected' as Manchester United star leaves Old Trafford on crutches and in protective boot

Алехандро покинул стадион на костылях.

Erik ten Hag gives update on Alejandro Garnacho after Man Utd star leaves on crutches

По информации TYC sports, травма Гарначо «хуже, чем ожидалось», но пока нет никаких временных рамок, касательно времени восстановления.

Клуб провел тесты, и первоначальные отчеты не очень хороши - это означает, что он не сможет сейчас дебютировать за сборную Аргентины

1 комментарий

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Раис Владимиров
Здоровья
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