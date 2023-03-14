Придется подождать.

Похоже, что Алехандро Гарначо получил довольно серьезную травму. Футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Аргентины.

Юниор «Манчестер Юнайтед» получил повреждение после подката Кайла Уокера-Питерса в матче с «Саутгемптоном».

Алехандро покинул стадион на костылях.

По информации TYC sports, травма Гарначо «хуже, чем ожидалось», но пока нет никаких временных рамок, касательно времени восстановления.

Клуб провел тесты, и первоначальные отчеты не очень хороши - это означает, что он не сможет сейчас дебютировать за сборную Аргентины