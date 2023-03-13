United Tweets
Блог

Эрик тен Хаг объяснил замену Гарначо в матче с «Саутгемптоном»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

 

По окончании матча «МЮ» с «Саутгемптоном» (0:0) Эрик тен Хаг объяснил, почему он вынужден был заменить Алехандро Гарначо на 73-й минуте игры.

«Он немного прихрамывал после неудачного подката. Так что я решил, что выпустить другого нападающего - Джейдона Санчо, высокого, я не хочу рисковать, мы и так остались в меньшинстве, поэтому я заменил Гарначо, но в итоге с ним все в порядке», - объяснил главный тренер «МЮ».

В середине недели «Юнайтед» отправится в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса», а в воскресенье примет «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ SegaYasch
Что за набор слов? Высокий нападающий Санчо, которого вообще-то Гарначо и заменил - это что вообще?
Это же united tweet’s
Погорельцева и Мороз постят то, что Гугл переводчик выдает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Локтев
Ответ SegaYasch
Что за набор слов? Высокий нападающий Санчо, которого вообще-то Гарначо и заменил - это что вообще?
Пост ради поста
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Что за набор слов? Высокий нападающий Санчо, которого вообще-то Гарначо и заменил - это что вообще?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий