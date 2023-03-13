По окончании матча «МЮ» с «Саутгемптоном» (0:0) Эрик тен Хаг объяснил, почему он вынужден был заменить Алехандро Гарначо на 73-й минуте игры.

«Он немного прихрамывал после неудачного подката. Так что я решил, что выпустить другого нападающего - Джейдона Санчо, высокого, я не хочу рисковать, мы и так остались в меньшинстве, поэтому я заменил Гарначо, но в итоге с ним все в порядке», - объяснил главный тренер «МЮ».

В середине недели «Юнайтед» отправится в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса», а в воскресенье примет «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии.