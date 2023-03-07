United Tweets
Блог

Действительно ли игроки «Манчестер Юнайтед» разочарованы в Бруну? Фабрицио Романо дает ответ

Фабрицио Романо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Уж ему-то можно верить.

После поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7 медиа вовсю кричат о разногласиях в составе «Манчестер Юнайтед».

Чаще всего упоминался слух, что игроки «разочарованы» Бруну Фернандешем, чье поведение во время той игры было далеко от идеального.

Однако авторитетный журналист Фабрицио Романо развеял эти слухи в разговоре с Caught Offside:

«Была история о том, что Бруну Фернандеш разозлил некоторых товарищей по команде своим поведением в матче против «Ливерпуля», и некоторые задавались вопросом, заслужил ли он носить капитанскую повязку. Честно говоря, я не слышал о таком. Насколько я знаю, Бруну всегда высоко ценили внутри «Манчестер Юнайтед», и я не думаю, что одна игра может изменить репутацию игрока, который всего десять дней назад поднимал трофей… Я думаю, что он настоящий лидер, было бы слишком просто, если бы о нем меняли мнение каждую неделю».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freedoms
Бруно тот человек, который изменил игру Юнайтед с своего первого матча. Человек который тащил и будет тащить. Игра была неудачной у всей команды а критикуют почему то только Бруно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Бруно всегда был истеричкой
Вообще не новость
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий