Уж ему-то можно верить.

После поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7 медиа вовсю кричат о разногласиях в составе «Манчестер Юнайтед».

Чаще всего упоминался слух, что игроки «разочарованы» Бруну Фернандешем, чье поведение во время той игры было далеко от идеального.

Однако авторитетный журналист Фабрицио Романо развеял эти слухи в разговоре с Caught Offside:

«Была история о том, что Бруну Фернандеш разозлил некоторых товарищей по команде своим поведением в матче против «Ливерпуля», и некоторые задавались вопросом, заслужил ли он носить капитанскую повязку. Честно говоря, я не слышал о таком. Насколько я знаю, Бруну всегда высоко ценили внутри «Манчестер Юнайтед», и я не думаю, что одна игра может изменить репутацию игрока, который всего десять дней назад поднимал трофей… Я думаю, что он настоящий лидер, было бы слишком просто, если бы о нем меняли мнение каждую неделю».