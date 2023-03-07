Тен Хаг находит все новые способы наказания для игроков после разгромного поражения от «Ливерпуля». На тренировке в понедельник он показал им одно видео
Мотивирует, наказывая.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 0:7. Естественно, что после такого провала Эрик тен Хаг был очень разочарован в своих игроках, и он хотел их одновременно и наказать, и замотивировать.
Ранее The Mirror сообщал, что главный тренер заставил футболистов сидеть в тишине в раздевалке «Энфилда», чтобы они слушали, как празднует свою победу «Ливерпуль».
И вот теперь Daily Mail приводит новые подробности из раздевалки команды. На тренировке в понедельник Эрик тен Хаг включил игрокам подборку худших моментов того матча. Он показывал им это видео снова и снова, чтобы разозлить их и мотивировать доказать, что все недоброжелатели не правы.
Как вам методы мотивации от голландского тренера?
Выигрывать постоянно можно наверное только в играх, обидное поражение но нужно идти вперёд и сделать выводы с этого поражения....