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Тен Хаг находит все новые способы наказания для игроков после разгромного поражения от «Ливерпуля». На тренировке в понедельник он показал им одно видео

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Мотивирует, наказывая.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 0:7. Естественно, что после такого провала Эрик тен Хаг был очень разочарован в своих игроках, и он хотел их одновременно и наказать, и замотивировать.

Ранее The Mirror сообщал, что главный тренер заставил футболистов сидеть в тишине в раздевалке «Энфилда», чтобы они слушали, как празднует свою победу «Ливерпуль».

И вот теперь Daily Mail приводит новые подробности из раздевалки команды. На тренировке в понедельник Эрик тен Хаг включил игрокам подборку худших моментов того матча. Он показывал им это видео снова и снова, чтобы разозлить их и мотивировать доказать, что все недоброжелатели не правы.

Как вам методы мотивации от голландского тренера?

3 комментария

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Артем Мицкий
Ответ Мистер Робот
Эрик крут. Все эти 7-0 и прочее забудутся. Давайте считать птенцов по осени.
Согласен
Выигрывать постоянно можно наверное только в играх, обидное поражение но нужно идти вперёд и сделать выводы с этого поражения....
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Мистер Робот
Эрик крут. Все эти 7-0 и прочее забудутся. Давайте считать птенцов по осени.
Конечно забудем. Ливерпуль ведь особо не вспоминают, как они также 7 мячей отхватили. Фанатам сдержанее надо быть, любое издевательство после таких матчей, может повториться с ними.
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Мистер Робот
Эрик крут. Все эти 7-0 и прочее забудутся. Давайте считать птенцов по осени.
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