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🧐Катарский шейх не думает сдаваться. Глейзерам поступит повышенное предложение о покупке «Юнайтед»

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Есть сомнения, что они его примут.

Как сообщает французское новостное агентство RMC Sport, катарский шейх Яссим бин Хамад Аль-Тани собирается подать улучшенную заявку на приобретение «Юнайтед».

Предыдущее предложение оценивалось в 4,5 млрд евро, но Глейзеры отклонили его, так как оно не соответствовало их запросам. Сейчас утверждается, что катарец согласился повысить до 5 млрд евро.

Считается, что шейх Яссим размещает заявку через фонд Nine Two Foundation − отдельную организацию, якобы не связанную c Qatar Sports Investment (QSI), основным акционером «ПСЖ».

1 комментарий

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Bolvan
За шейхов
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