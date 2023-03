Есть сомнения, что они его примут.

Как сообщает французское новостное агентство RMC Sport, катарский шейх Яссим бин Хамад Аль-Тани собирается подать улучшенную заявку на приобретение «Юнайтед».

Предыдущее предложение оценивалось в 4,5 млрд евро, но Глейзеры отклонили его, так как оно не соответствовало их запросам. Сейчас утверждается, что катарец согласился повысить до 5 млрд евро.

Считается, что шейх Яссим размещает заявку через фонд Nine Two Foundation − отдельную организацию, якобы не связанную c Qatar Sports Investment (QSI), основным акционером «ПСЖ».