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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выпустили совместное заявление Юргена Клоппа и Эрика тен Хага, призывающее болельщиков не использовать трагедии, понесенные обоими клубами, в качестве оружия для давления.

Эрик тен Хаг и Юрген Клопп осудили кричалки болельщиков о трагических событиях, которые произошли с их соперниками, – такими как давка на «Хиллсборо» и авиакатастрофа в Мюнхене. Тренеры призвали фанатов положить этому конец.

Тен Хаг.

«Соперничество между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» – одно из величайших в мировом футболе. Нам всем нравится страсть болельщиков, когда встречаются наши команды, но есть границы, которые не следует пересекать. Недопустимо использовать гибель людей - в связи с любой трагедией - для того, чтобы давить на соперника - пора это прекратить. Те, кто несет ответственность за это, бросают тень не только на репутацию наших клубов, но и, что немаловажно, на свою репутацию, болельщиков и наших городов. От своего имени, наших игроков и нашего персонала мы просим наших болельщиков сосредоточиться на поддержке команды в воскресенье и верном представлении нашего клуба».

Юрген Клопп.

«Одна из главных причин, почему соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» такое особенное, заключается в том, что оно настолько напряженное, и никто никогда не должен хотеть это менять. Но в то же время, когда соперничество становится слишком острым, оно может привести к таким ситуациям, от которых никому не будет хорошо, а нам это не нужно. Мы действительно хотим шума. Мы правда хотим, чтобы матч получился страстным, и мы действительно желаем, чтобы атмосфера была напряженной. Чего мы не хотим, так это вещей выходящих за рамки дозволенного, и это особенно сильно относится к разного рода скандированиям, которым нет места в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от токсичности, это будет намного лучше для всех нас».