Хорошо, что не прислушался.

Близкий друг Эрика тен Хага и по совместительству бывший одноклубник по «Де Графсхап» Ханс Край рассказал, что голландского тренера предостерегали от принятия должности в «Юнайтед». Связано это было с трудностями с Криштиану Роналду. Предостережение Тен Хагу поступило от Луи ван Гала, который назвал клуб «настоящий беспорядком».

Вот, что сказал Край: «Сначала в клубе царил настоящий хаос − там были мины, заложенные Криштиану Роналду. Эрик перешел в «Юнайтед», потому что увидел потенциал и вызов. Вы же знаете, что сказал Ван Гал Тен Хагу, не так ли? «Эрик, в «Юнайтед» сплошной беспорядок, не иди туда».

Луи ван Гал провел на «Олд Траффорд» два бурных сезона. Он стремился вернуть клубу былую славу эпохи сэра Алекса Фергюсона, однако удалось взять только Кубок Англии. Вместо него в клуб пришел Жозе Моуринью.

Уход Криштиану Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану позволил Эрику тен Хагу наконец начать создавать ту команду, которую он хотел видеть. После расторжения контракта с португальцем «Юнайтед» набрал серьезный ход и претендует на три трофея − Кубок Англии, АПЛ и Лигу Европы. В его активе уже есть одна победа − в Кубке Лиги.