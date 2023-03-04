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«Не делай этого, не иди туда». Оказывается, что Тен Хага отговаривали от перехода в «Юнайтед»

Луи ван Гал Луи ван Гал
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Хорошо, что не прислушался.

Близкий друг Эрика тен Хага и по совместительству бывший одноклубник по «Де Графсхап» Ханс Край рассказал, что голландского тренера предостерегали от принятия должности в «Юнайтед». Связано это было с трудностями с Криштиану Роналду. Предостережение Тен Хагу поступило от Луи ван Гала, который назвал клуб «настоящий беспорядком».

Вот, что сказал Край: «Сначала в клубе царил настоящий хаос − там были мины, заложенные Криштиану Роналду. Эрик перешел в «Юнайтед», потому что увидел потенциал и вызов. Вы же знаете, что сказал Ван Гал Тен Хагу, не так ли? «Эрик, в «Юнайтед» сплошной беспорядок, не иди туда».

Луи ван Гал провел на «Олд Траффорд» два бурных сезона. Он стремился вернуть клубу былую славу эпохи сэра Алекса Фергюсона, однако удалось взять только Кубок Англии. Вместо него в клуб пришел Жозе Моуринью.

Уход Криштиану Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану позволил Эрику тен Хагу наконец начать создавать ту команду, которую он хотел видеть. После расторжения контракта с португальцем «Юнайтед» набрал серьезный ход и претендует на три трофея − Кубок Англии, АПЛ и Лигу Европы. В его активе уже есть одна победа − в Кубке Лиги.

4 комментария

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Elik1989
И не без основания предупреждали, но у Эрика оказались железные cojones. В данный момент справляется на все 100.
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Igor Lavrik
Ван Гал тренировал МЮ в 2014-2016 годах. Уже тогда царил беспорядок. Всегда проще козла отпущения найти.
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Spartakkmk
А всего то надо было - избавиться от токсичной девчонки.
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уличный иуда
Можно источник откуда взята новость, или само интервью что-ли где он это сказал? А так, я тоже могу сказать что угодно
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