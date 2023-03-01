United Tweets
Блог

Теперь при подборе игроков в «Манчестер Юнайтед» ориентируются на только на умения футболистов. Еще один фактор имеет большое значение

Антони Антони
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Каземиро Каземиро
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

И этот подход точно можно называть успешным.

Оказывается, при выборе игроков для трансфера «Манчестер Юнайтед» ориентируется на только на их успехи на поле, но и на характер.

Журналист ESPN Роб Доусон пообщался с футбольным директором «красных дьяволов» Джоном Мерто, а после рассказал об их беседе в интервью The United Stand. 

«Они пригласили этих игроков, потому что они приносят все это на поле», — сказал Доусон, когда его попросили оценить значимость летних трансферов для клуба.

«Поговорите с такими людьми, как Джон Мерто, и людьми из его отдела по подбору игроков, и они сами скажут вам, что дело не только в навыках футболистов. Им нравится тот факт, что Лисандро Мартинес вошел в комнату руководства в «Аяксе» и сказал: «Я перехожу в «МЮ». И они такие: «Нет, ты не переходишь», а он такой: «Да, да, увидимся позже. Я хочу играть за «МЮ», и я ухожу».

Им нравится тот факт, что Каземиро, даже после проигрыша «Брентфорду», позвонил и сказал: «Я все еще хочу перейти. Все в порядке, я все исправлю — все в силе».

Им нравится тот факт, что Антони встретился с кем-то из «Аякса» и сказал: «Вы должны отпустить меня. Я отчаянно хочу уйти, я отчаянно хочу играть за «Манчестер Юнайтед».

Это тот дух и желание, которые они хотят от новых игроков, и вы можете видеть это на поле, и это именно то, чего хотел Эрик тен Хаг».

Важность трансферов Лисандро Мартинеса, Каземиро и Антони действительно огромна. Их характер проявляется в каждом матче, а воля к победе помогла команде добиться прекрасных результатов.

Прекрасный подход!

 

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frenkiee
Ответ anastasia Krugova
ща пойду скажу директору завода что я тоже хочу играть за МЮ, пусть он не удерживает меня ))) лютый бред))) у Каземира за увеличилась в 2 раза после перехода , какая зп была у Мартинеса ...даже страшно представлять)) не хочу сказать ничего плохого. но когда у человека есть возможность в разы увеличивать свой доход ... зачем выдавать желание получать в разы больше зп...за желания играть именно за клуб)))???
Думаешь жалко для Лича?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Если это так, то почему Де Йонга все ещё хотят купить?)
мне кажется что Эрик поостыл к нему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
Ответ red hikkikomori
Это понятно, в статье написано что выбирают по тому как игрок рвется играть за МЮ, а Де Йонг отказался, да и его точно не назовешь бойцом в отличии от тех кто в статье упомянут, он мягкий, о многом говорит тот факт что он хочет играть в Барсе из-за того что там нравится жить его девушке
не знаю, ну подменить фернандеша некому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ FortMinor
де Йонг восококвалифицированный игрок который играл у этх
Это понятно, в статье написано что выбирают по тому как игрок рвется играть за МЮ, а Де Йонг отказался, да и его точно не назовешь бойцом в отличии от тех кто в статье упомянут, он мягкий, о многом говорит тот факт что он хочет играть в Барсе из-за того что там нравится жить его девушке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
Ответ red hikkikomori
Если это так, то почему Де Йонга все ещё хотят купить?)
де Йонг восококвалифицированный игрок который играл у этх
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
Это все из-за авторитета нашего тренера, и Каземиро тоже все прекрасно понимал и ему нужна была перезагрузка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aya
Нужны бойцы с горящими глазами, огромное желание иной раз компенсирует недостаток мастерства!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Kongirovich
Ответ Руслан Саидов
На только на только
Не только не только
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
ща пойду скажу директору завода что я тоже хочу играть за МЮ, пусть он не удерживает меня )))

лютый бред))) у Каземира за увеличилась в 2 раза после перехода , какая зп была у Мартинеса ...даже страшно представлять))

не хочу сказать ничего плохого. но когда у человека есть возможность в разы увеличивать свой доход ...

зачем выдавать желание получать в разы больше зп...за желания играть именно за клуб)))???
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flyche
Ответ red hikkikomori
Если это так, то почему Де Йонга все ещё хотят купить?)
потому что особенный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Если это так, то почему Де Йонга все ещё хотят купить?)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Саидов
На только на только
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий