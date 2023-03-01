12 комментариев

И этот подход точно можно называть успешным.

Оказывается, при выборе игроков для трансфера «Манчестер Юнайтед» ориентируется на только на их успехи на поле, но и на характер.

Журналист ESPN Роб Доусон пообщался с футбольным директором «красных дьяволов» Джоном Мерто, а после рассказал об их беседе в интервью The United Stand.

«Они пригласили этих игроков, потому что они приносят все это на поле», — сказал Доусон, когда его попросили оценить значимость летних трансферов для клуба.

«Поговорите с такими людьми, как Джон Мерто, и людьми из его отдела по подбору игроков, и они сами скажут вам, что дело не только в навыках футболистов. Им нравится тот факт, что Лисандро Мартинес вошел в комнату руководства в «Аяксе» и сказал: «Я перехожу в «МЮ». И они такие: «Нет, ты не переходишь», а он такой: «Да, да, увидимся позже. Я хочу играть за «МЮ», и я ухожу».

Им нравится тот факт, что Каземиро, даже после проигрыша «Брентфорду», позвонил и сказал: «Я все еще хочу перейти. Все в порядке, я все исправлю — все в силе».

Им нравится тот факт, что Антони встретился с кем-то из «Аякса» и сказал: «Вы должны отпустить меня. Я отчаянно хочу уйти, я отчаянно хочу играть за «Манчестер Юнайтед».

Это тот дух и желание, которые они хотят от новых игроков, и вы можете видеть это на поле, и это именно то, чего хотел Эрик тен Хаг».

Важность трансферов Лисандро Мартинеса, Каземиро и Антони действительно огромна. Их характер проявляется в каждом матче, а воля к победе помогла команде добиться прекрасных результатов.

Прекрасный подход!