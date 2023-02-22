Прошлое и будущее «МЮ» за одним столиком: сэр Алекс Фергюсон и Эрик тен Хаг вместе ужинают в Манчестере

Эрик так готовится к битве с «Барселоной»?

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ, таким образом «Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 8 матчей.

После поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января манкунианцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью. Далее они встретятся с «Барселоной» в Лиге Европы – это случится уже завтра, 23 февраля.

Накануне матча в одном из ресторанов Манчестера главный тренер «МЮ» был замечен ужинающим с легендой «дьяволов» - сэром Алексом Фергюсоном. От этого фото становится спокойно за будущее «МЮ».