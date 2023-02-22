United Tweets
Блог

Прошлое и будущее «МЮ» за одним столиком: сэр Алекс Фергюсон и Эрик тен Хаг вместе ужинают в Манчестере

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Эрик так готовится к битве с «Барселоной»?

Команда Эрика тен Хага разгромила «Лестер» (3:0) в 24-м туре АПЛ, таким образом «Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 8 матчей.

После поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января манкунианцы одержали 6 побед и дважды сыграли вничью. Далее они встретятся с «Барселоной» в Лиге Европы – это случится уже завтра, 23 февраля.

Накануне матча в одном из ресторанов Манчестера главный тренер «МЮ» был замечен ужинающим с легендой «дьяволов» - сэром Алексом Фергюсоном. От этого фото становится спокойно за будущее «МЮ».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Степанов
Очень рад , что именно Эрик стал нашим тренером .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olimbek
САФ конечно великий тренер, но он больше не тренер МЮ. Слишком много САФа в жизни МЮ. Может команде нужен новый САФ? Сейчас это новая команда, совершенно новые ценности, другие игроки. Причем здесь САФ? Да, знаю, САФ больше чем тренер для МЮ. Но зацикливаться на это - ошибка. ИМХО.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий