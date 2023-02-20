Люк Шоу - один из лучших защитников АПЛ прямо сейчас, и это настоящий подвиг: восемь лет назад он мог закончить карьеру и стать инвалидом😱
Мог остаться без ноги😳
О той травме напоминает шрам на ноге футболиста, который недавно попал в объектив камеры из-за приспущенной гетры.
15 сентября 2015 года в Эйндховене 20-летний футболист сборной Англии получил двойной перелом ноги в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.
Все было настолько серьезно, что первый раз оперировать защитника пришлось в самом Эйндховене.
Травма Люка стала одним из самых жутких футбольных зрелищ в истории игры: игрок покинул поле с буквально разломанной пополам ногой.
Тем более удивительно, что за двойной перелом костей мексиканский защитник Эктор Морено не получил от судьи даже желтой карточки, а англичанин выбыл из игры почти что на год.
в любом случае большой молодец, травма очень серьёзная, и конечно последствия для психологии после неё тоже