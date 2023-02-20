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Люк Шоу - один из лучших защитников АПЛ прямо сейчас, и это настоящий подвиг: восемь лет назад он мог закончить карьеру и стать инвалидом😱

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Мог остаться без ноги😳

О той травме напоминает шрам на ноге футболиста, который недавно попал в объектив камеры из-за приспущенной гетры.

15 сентября 2015 года в Эйндховене 20-летний футболист сборной Англии получил двойной перелом ноги в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.

Все было настолько серьезно, что первый раз оперировать защитника пришлось в самом Эйндховене.

Травма Люка стала одним из самых жутких футбольных зрелищ в истории игры: игрок покинул поле с буквально разломанной пополам ногой.

Тем более удивительно, что за двойной перелом костей мексиканский защитник Эктор Морено не получил от судьи даже желтой карточки, а англичанин выбыл из игры почти что на год.

7 комментариев

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Руслан Чесебиев
Помню эту игру и эту ужасную травму. Хорошо что вернулся в строй и показывает хорошую игру. Один из немногих надежных защитников МЮ.
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Aktan
Помню в лайве эту ужасную травму, очень жутко смотрелась и тогда и сейчас с мурашками по коже. Люк красавчик что вернулся в стабильную форму, но очень жаль что потерял так много времени.
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Frenkiee
Я один нервничаю от решения судьей?
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Neron
Жесть какая. Видимо из-за отёка не могли какое-то время кожу натянуть, чтобы зашить… и мясо наружу… компрессом наверное каким-то закрывали, чтобы не портилось… медики есть тут? Поясните как это делается?
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2ran
Мда..тяжелый хлеб у футболистов...
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Манул Манулов
Настоящий дьявол 😈
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Darth_Malice
обиднее всего, что он только-только набрал неплохую форму после не очень удачного первого сезона, а после возвращения было и ощущение, что немного бережёт себя, и что застрял на каком-то уровне. да, последние пару лет показывает очень хороший футбол, но всё же где-то с краю есть небольшая мысль, что могло бы быть и больше. это ведь не только год восстановления потерян, но и следующие пару сезонов поиска себя и проблем с тренером.
в любом случае большой молодец, травма очень серьёзная, и конечно последствия для психологии после неё тоже
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