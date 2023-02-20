Люк Шоу - один из лучших защитников АПЛ прямо сейчас, и это настоящий подвиг: восемь лет назад он мог закончить карьеру и стать инвалидом😱

Мог остаться без ноги😳

О той травме напоминает шрам на ноге футболиста, который недавно попал в объектив камеры из-за приспущенной гетры.

15 сентября 2015 года в Эйндховене 20-летний футболист сборной Англии получил двойной перелом ноги в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.

Все было настолько серьезно, что первый раз оперировать защитника пришлось в самом Эйндховене.

Травма Люка стала одним из самых жутких футбольных зрелищ в истории игры: игрок покинул поле с буквально разломанной пополам ногой.

Тем более удивительно, что за двойной перелом костей мексиканский защитник Эктор Морено не получил от судьи даже желтой карточки, а англичанин выбыл из игры почти что на год.