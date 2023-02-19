Гарначо хочет сменить спортивное гражданство. Он больше не хочет выступать за Аргентину по одной причине

В «Ла Рохе» ему будут рады.

The Mirror сообщает, что Алехандро Гарначо думает о том, чтобы сменить свое спортивное гражданство и выбрать Испанию вместо Аргентины.

Учитывая, что вингер «Манчестер Юнайтед» еще не выступал за «альбиселесте», он еще может перейти в испанскую сборную.

18-летний футболист родился в Мадриде и имеет испанское гражданство, но его мама аргентинка, поэтому он является обладателем двух паспортов.

Сообщается, что Гарначо был расстроен из-за того, что Лионель Скалони вызвал Тьяго Альмаду на чемпионат мира вместо него.

Он уже обсуждал этот вопрос с руководством испанской сборной, там заинтересованы в том, чтобы он представлял национальную команду. В «Ла Рохе» хотели бы строить свое будущее вокруг Гарначо, Педри и Гави.