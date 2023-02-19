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Гарначо хочет сменить спортивное гражданство. Он больше не хочет выступать за Аргентину по одной причине

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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В «Ла Рохе» ему будут рады.

The Mirror сообщает, что Алехандро Гарначо думает о том, чтобы сменить свое спортивное гражданство и выбрать Испанию вместо Аргентины.

Учитывая, что вингер «Манчестер Юнайтед» еще не выступал за «альбиселесте», он еще может перейти в испанскую сборную.

18-летний футболист родился в Мадриде и имеет испанское гражданство, но его мама аргентинка, поэтому он является обладателем двух паспортов.

Сообщается, что Гарначо был расстроен из-за того, что Лионель Скалони вызвал Тьяго Альмаду на чемпионат мира вместо него.

Он уже обсуждал этот вопрос с руководством испанской сборной, там заинтересованы в том, чтобы он представлял национальную команду. В «Ла Рохе» хотели бы строить свое будущее вокруг Гарначо, Педри и Гави.

15 комментариев

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Амир Ким
Ответ kazbek.sultanbek
Навыков, особо не подтвержденных.
А у Тьяго подтверждено? Он гораздо хуже него, думаю если бы он играл в МЮ, то сидел бы в U19 в свои 21 лет.
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kazbek.sultanbek
Ответ Амир Ким
Думаешь Тьяго Альмаду тоже чем нибудь впечатлял? Он также был в молодёжке и рассматривали его кандидатуру как и Гарначо, это логично, и думаю Гарначо гораздо лучше по игре, но видимо тренер предпочёл больше опыта чем навыков.
Навыков, особо не подтвержденных.
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Амир Ким
Ответ kazbek.sultanbek
Чем это доказано? Голом Сосьедаду? Или то, что он самый перспективный был в академии?
Думаешь Тьяго Альмаду тоже чем нибудь впечатлял? Он также был в молодёжке и рассматривали его кандидатуру как и Гарначо, это логично, и думаю Гарначо гораздо лучше по игре, но видимо тренер предпочёл больше опыта чем навыков.
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Амир Ким
Ответ Pushkin_CR7
Истерика пацана, взяли Альмаду, потому что у него банально практики больше. Сначала наладь в клубе вопросы, сегодня нулевой был.
В молодёжке Аргентины он был самым многообещающим, и как минимум Скалони должен был заметить его и записать в заявку. Он гораздо лучше по игре Альмаду, но тренер похоже предпочитает не навыки, а больше опыта
+1
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kazbek.sultanbek
Ответ Амир Ким
Пацан обиделся что его не взяли вместо Тьяго Альмаду, думаю даже на тот момент Гарначо гораздо лучше него
Если бы Аргентина провалилась, он бы так не обижался.
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kazbek.sultanbek
Ответ Амир Ким
Пацан обиделся что его не взяли вместо Тьяго Альмаду, думаю даже на тот момент Гарначо гораздо лучше него
Чем это доказано? Голом Сосьедаду? Или то, что он самый перспективный был в академии?
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Амир Ким
Ответ kazbek.sultanbek
Эм, что? У мальчика к этому моменту было 300 минут во взрослом футболе. 160 из которых в двух последних ничего не значащих матчах группы ЛЕ, а остальное выходы на замену по несколько минут. Чемпионом мира захотел быть.
В академии Аргентины он был самым перспективным и как минимум должен был тренер его заметить и записать в заявку
0
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Амир Ким
Ответ kazbek.sultanbek
Эм, что? У мальчика к этому моменту было 300 минут во взрослом футболе. 160 из которых в двух последних ничего не значащих матчах группы ЛЕ, а остальное выходы на замену по несколько минут. Чемпионом мира захотел быть.
Пацан обиделся что его не взяли вместо Тьяго Альмаду, думаю даже на тот момент Гарначо гораздо лучше него
0
0
0
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Pushkin_CR7
Истерика пацана, взяли Альмаду, потому что у него банально практики больше.
Сначала наладь в клубе вопросы, сегодня нулевой был.
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Noname Noname
Ответ kazbek.sultanbek
Эм, что? У мальчика к этому моменту было 300 минут во взрослом футболе. 160 из которых в двух последних ничего не значащих матчах группы ЛЕ, а остальное выходы на замену по несколько минут. Чемпионом мира захотел быть.
Это статистика было лучше чем у того кого взяли в место него! Поверьте
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Noname Noname
Ответ UnforgivenX2
пацан такой интересный... не взяли на ЧМ. к тому моменту он имел целых 5-7 матчей за МЮ, целых пару голов, и тренер должен был бежать за ним, роняя кал, видимо. если это реальная причина, то он неправ...
А тот которого взяли в место него аж прям блестел? Он был на много хуже Гарначо во всех смыслах и его предпочли в место Гарначо! Я бы тоже послал бы эту команду и тренера!
+1
-1
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kazbek.sultanbek
Эм, что? У мальчика к этому моменту было 300 минут во взрослом футболе. 160 из которых в двух последних ничего не значащих матчах группы ЛЕ, а остальное выходы на замену по несколько минут. Чемпионом мира захотел быть.
+1
0
+1
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Mahomes
А почему он должен вызываться в основу на ЧМ? Он ведь только на взрослый уровень перешел в этом сезоне, а до этого в молодежке играл.
+5
-1
+4
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UnforgivenX2
пацан такой интересный... не взяли на ЧМ. к тому моменту он имел целых 5-7 матчей за МЮ, целых пару голов, и тренер должен был бежать за ним, роняя кал, видимо. если это реальная причина, то он неправ...
+11
-2
+9
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Dato Gedenidze
Аргентина многое потеряет от этого, Месси и Ди Мария уже наверняка не будут в сборной на следующем Мундиале , достойной замены пока нет, а Гарначо к следующему ЧМ будет 22
+20
-1
+19
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