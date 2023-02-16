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Лучший − Де Хеа, худший − Вегорст. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Барселоны»

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Футбол Футбол

Все решится на «Олд Траффорд».

В рамках первого матча Лиги Европы «Юнайтед» и «Барселона» выдали на «Камп Ноу» настоящий матч-триллер. Каталонцы открыли счет, но манкунианцы смогли вернуться в игру, а потом даже вышли вперед. К сожалению, удержать счет не удалось − 2:2.

Лучший игрок матча − Давид Де Хеа. Провел уверенный матч, несколько раз откровенно спас команду. При этом в обоих голах вины испанца нет.

Худший игрок матча − Ваут Вегорст. По задумке Тен Хага нидерландец сегодня умудрился даже сыграть в опорной зоне. Самая удивительный показатель матча − Ваут проиграл каждую из шести верховых дуэлей. О чем можно говорить, если его в воздухе переиграл Гави? А ведь между ними 17 (!) см роста. Не лучший матч для перепрофилированного на время форварда.

Не лучший матч провел Аарон Уан-Биссака. Точность его передач оставляет желать лучшего, а одна из потерь привела к опасному моменту у ворот Де Хеа.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

10 комментариев

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Rustam Abdullayev
В место Вегорста Нада было Гарначо в основу решфода в центре нападение было бы быстрое нападение креативное
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Мистер Робот
Да лан гнать на Ваута, он как забор в центре был, нормально отрабатывал.
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stanvixx
В первом голе Де Хеа мог и должен был выходить из ворот. Но мы уже привыкли. Летом стоит задуматься о том, что бы поискать вратаря хоть изредка отлипающего от ленты и элементарно снимающего тем самым добрую половину моментов у ворот МЮ.
+1
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+1
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Артур Анадян
Ответ Gatsby !!!
Почему не заменили вегорста??
Потому что он голландец 😅
+1
0
+1
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Almatinets
Вегорст отрабатывал в глубине, создавал моменты. Всё-таки вариативность появилась, Тен Хаг много вариаций использует в атаке, чем путает соперника. Но конечно, хотелось бы больше опасностей от Вегорста. Он мог забить в самом начале, но увы..
+4
-1
+3
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surfing
Ответ Gatsby !!!
Почему не заменили вегорста??
Согласен, во втором тайме надо было гарначо-реша-санчо, при счете 1:2, на контрах барсу ловить
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yurchik07
Ну ведь и я не раз говорил,что Вегорст это не то,что нужно Мю.Что и подтверждается постоянно.
+2
-1
+1
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Frenkiee
Ответном матче уничтожим их. Забицер Антони и Лича будут
0
-1
-1
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Nickolay Lyskov
Вегорст, Вегорст... Что-то такое слышал. Вроде, как МЮ взял его в аренду? Ужасно интересно, когда же он начнёт выходить на поле.
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-1
-1
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Gatsby !!!
Почему не заменили вегорста??
0
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