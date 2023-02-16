Лучший − Де Хеа, худший − Вегорст. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Барселоны»

Все решится на «Олд Траффорд».

В рамках первого матча Лиги Европы «Юнайтед» и «Барселона» выдали на «Камп Ноу» настоящий матч-триллер. Каталонцы открыли счет, но манкунианцы смогли вернуться в игру, а потом даже вышли вперед. К сожалению, удержать счет не удалось − 2:2.

Лучший игрок матча − Давид Де Хеа. Провел уверенный матч, несколько раз откровенно спас команду. При этом в обоих голах вины испанца нет.

Худший игрок матча − Ваут Вегорст. По задумке Тен Хага нидерландец сегодня умудрился даже сыграть в опорной зоне. Самая удивительный показатель матча − Ваут проиграл каждую из шести верховых дуэлей. О чем можно говорить, если его в воздухе переиграл Гави? А ведь между ними 17 (!) см роста. Не лучший матч для перепрофилированного на время форварда.

Не лучший матч провел Аарон Уан-Биссака. Точность его передач оставляет желать лучшего, а одна из потерь привела к опасному моменту у ворот Де Хеа.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.