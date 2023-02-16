📸 Вегорст не забил из убойной позиции! Пострадал один Тер Стеген

В столице Каталонии «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед».

На 28-й минуте матча Вегорст получил изумительную передачу от Фернандеша и оказался почти лицом к лицу с Тер Стегеном. Удачная позиция для гола, но Ваут открыть счет так и не сумел – голландец пробил точно в голкипера соперника:

Болельщики «Юнайтед» ужасно разозлились! Они уверены, что Ваут был обязан забивать:

💭 «Как можно было промазать в этом эпизоде?»

💭 «Мой пятилетний сын забил бы из этой позиции, я вам говорю».

💭 «Кстати, Вегорст – птичий помет. Я все сказал. Пока».

💭 «Вегорст провалился. Что этот парень вообще умеет?»

💭 «Вегорст, какого черта, как можно было не забить из такой суперской позиции? Безумие!»

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