United Tweets
Блог

📸 Вегорст не забил из убойной позиции! Пострадал один Тер Стеген

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

В столице Каталонии «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед».

На 28-й минуте матча Вегорст получил изумительную передачу от Фернандеша и оказался почти лицом к лицу с Тер Стегеном. Удачная позиция для гола, но Ваут открыть счет так и не сумел – голландец пробил точно в голкипера соперника:

Болельщики «Юнайтед» ужасно разозлились! Они уверены, что Ваут был обязан забивать:

💭 «Как можно было промазать в этом эпизоде?»

💭 «Мой пятилетний сын забил бы из этой позиции, я вам говорю».

💭 «Кстати, Вегорст – птичий помет. Я все сказал. Пока».

💭 «Вегорст провалился. Что этот парень вообще умеет?»

💭 «Вегорст, какого черта, как можно было не забить из такой суперской позиции? Безумие!»    

Как оцениваете этот эпизод?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Запорол, конечно, момент Ваут, но сегодня он явно не худший на поле. Передачи Биссаки, это просто жесть , каждая вторая сопернику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Ответ Мя Ч
Зачем мы его арендовал?
Для прессинга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мя Ч
Зачем мы его арендовал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий