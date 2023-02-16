Лучший кадр дня🔥 Эрик тен Хаг прогуливается по пустому «Камп Ноу» в преддверии матча с «Барселоной» 😍

Вечером будет супер-матч.

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на домашнем стадионе в Каталонии.

В преддверии матча главный тренер «МЮ» голландец тен Хаг попал в объектив камер, когда прогуливался по пустому стадиону.

«Очевидно, что статистика «Барселоны» впечатляет. Они хорошо обороняются, но, как я считаю, их главное умение – очень долгое владение мячом. Когда мяч у тебя, соперник не может забить. Сейчас «Барселона» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Йоханом Кройффом.

Здорово сыграть с «Барсой». Мне нравится философия этого клуба. Они воспитали многих хороших игроков, у них было много хороших команд. Мы с нетерпением ждем матча с ними», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» на предматчевой пресс-конференции.