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Лучший кадр дня🔥 Эрик тен Хаг прогуливается по пустому «Камп Ноу» в преддверии матча с «Барселоной» 😍

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Вечером будет супер-матч.

«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на домашнем стадионе в Каталонии.

В преддверии матча главный тренер «МЮ» голландец тен Хаг попал в объектив камер, когда прогуливался по пустому стадиону.

«Очевидно, что статистика «Барселоны» впечатляет. Они хорошо обороняются, но, как я считаю, их главное умение – очень долгое владение мячом. Когда мяч у тебя, соперник не может забить. Сейчас «Барселона» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Йоханом Кройффом.

Здорово сыграть с «Барсой». Мне нравится философия этого клуба. Они воспитали многих хороших игроков, у них было много хороших команд. Мы с нетерпением ждем матча с ними», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» на предматчевой пресс-конференции.

13 комментариев

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Давран Шеркулов
Кажется по ударам.
Может)))
0
0
0
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stone5
1/16, не 1/8
+1
0
+1
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Давран Шеркулов
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ты угловые имел ввиду или фолы?
Кажется по ударам.
0
0
0
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Emin Muhammetgulyyew
Ответ ẞADIM TM
а что он сделал я просто не помню
Он сделал круг по стадиону, с рукой возле уха
+2
0
+2
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Emin Muhammetgulyyew
Ответ mutnyy
Комментарий удален пользователем
Обязательно)))
0
0
0
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ẞADIM TM
Ответ Emin Muhammetgulyyew
Как же я хочу, чтобы после победы он сделал как Моуриньо в матче с ювентусом
а что он сделал я просто не помню
0
0
0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ predMBAPPE
Желаю всем огненный матч и победы Барсы 10:7)))
Ты угловые имел ввиду или фолы?
+12
0
+12
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mutnyy
Ответ Emin Muhammetgulyyew
Уверен
Комментарий удален
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predMBAPPE
Ответ Мистер
Осмотривает территорию)))
В какую сторону наклон, чтобы атаковать только в тайме по спуску)
+3
0
+3
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Emin Muhammetgulyyew
Ответ mutnyy
Комментарий удален пользователем
Уверен
+4
0
+4
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predMBAPPE
Желаю всем огненный матч и победы Барсы 10:7)))
+2
-3
-1
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mutnyy
Ответ Emin Muhammetgulyyew
Как же я хочу, чтобы после победы он сделал как Моуриньо в матче с ювентусом
Комментарий удален
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Роман
Так правильно, не долго осталось судейскому проекту БЧК.
Видать расформируют(
+2
-2
0
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Emin Muhammetgulyyew
Как же я хочу, чтобы после победы он сделал как Моуриньо в матче с ювентусом
+2
0
+2
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Мистер
Осмотривает территорию)))
0
0
0
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