Сколько же счастья! «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс», эмоции игроков и тен Хага говорят обо всем

Главного тренера переполняет гордость.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» одержал позднюю победу «Лидсом», Рэшфорд и Гарначо забили 2 гола с 80-й по 85-ю минуту.

Эти 3 очка очень важны для «красных дьяволов», теперь они взобрались на вторую строчку турнирной таблицы (однако у «Манчестер Сити» и «Арсенала» по 2 игры в запасе).

По реакции игроков и главного тренера было очевидно, насколько сильно они хотели победить. После первого гола Рэшфорд и Бруну рванули к трибунам и вновь отпраздновали этот момент с болельщиками, пока тен Хаг сиял от радости на бровке.

Второй гол, который забил Гарначо, вызвал не меньше эмоций. Главный тренер сначала отпраздновал с членами штаба, а потом продемонстрировал игрокам, как он ими гордится.

Когда Рэшфорд уходил с поля, тен Хаг выглядел как по-настоящему гордый отец.

Команда действительно на подъеме, а атмосфера там на высшем уровне.