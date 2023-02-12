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Сколько же счастья! «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс», эмоции игроков и тен Хага говорят обо всем

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Главного тренера переполняет гордость.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» одержал позднюю победу «Лидсом», Рэшфорд и Гарначо забили 2 гола с 80-й по 85-ю минуту.

Эти 3 очка очень важны для «красных дьяволов», теперь они взобрались на вторую строчку турнирной таблицы (однако у «Манчестер Сити» и «Арсенала» по 2 игры в запасе).

По реакции игроков и главного тренера было очевидно, насколько сильно они хотели победить. После первого гола Рэшфорд и Бруну рванули к трибунам и вновь отпраздновали этот момент с болельщиками, пока тен Хаг сиял от радости на бровке.

Второй гол, который забил Гарначо, вызвал не меньше эмоций. Главный тренер сначала отпраздновал с членами штаба, а потом продемонстрировал игрокам, как он ими гордится.

Когда Рэшфорд уходил с поля, тен Хаг выглядел как по-настоящему гордый отец.

Команда действительно на подъеме, а атмосфера там на высшем уровне.

 

5 комментариев

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Эмиль Хабибулин
Ответ Михаил Енилин
Чето Рэшфорд не очень рад тренеру руку пожать, судя по последним двум фото
Да его ж заменили сразу после гола с офсайда, который не засчитали! Думаю, он из-за этого расстроен немного! После матча фотки видел, они улыбались в объятиях
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Erakha
Ответ Всеволод Коледенков
Может быть он просто устал?)
Если заметил в футболе многие звезды так делают. Я думаю будто показатель концентрации, типа весь в игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Енилин
Ответ Всеволод Коледенков
Может быть он просто устал?)
Ну хз хз))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всеволод Коледенков
Ответ Михаил Енилин
Чето Рэшфорд не очень рад тренеру руку пожать, судя по последним двум фото
Может быть он просто устал?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Енилин
Чето Рэшфорд не очень рад тренеру руку пожать, судя по последним двум фото
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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