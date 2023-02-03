Дубравка получит медаль в Кубке Лиги, если его команда проиграет. Как такое может быть?

Во время финала будет испытывать смешанные чувства.

Летом 2022 года «Юнайтед» искал запасного вратаря и нашел его в «Ньюкасле» в лице Мартина Дубравки. В прошлом году словак был основным в составе «сорок», но ему разрешили на год перейти в аренду в клуб рангом повыше.

Зимой «Юнайтед» и «Ньюкасл» приняли решение, что было бы лучше вернуть игрока назад. За это время он провел за «красных дьяволов» всего два матча и оба в Кубке лиги − против «Астон Виллы» и «Бернли». Забавно, что в финале за этот трофей как раз поборются оба клуба, за которые заигран Мартин. И перед ним будет стоять сложная дилемма.

Так как он играл за «Юнайтед» в Кубке Лиги, то имеет полное право претендовать на медаль победителя в том случае, если манкунианцы станут обладателем трофея. «Ньюкасл» не может заявить его на этот турнир и в случае победы «сорок» медаль он, естественно, не получит.

Интересно, каково это понимать, что поражение твоего нынешнего клуба, в котором ты провел последние пять лет, принесет тебе награду?