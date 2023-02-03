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Дубравка получит медаль в Кубке Лиги, если его команда проиграет. Как такое может быть?

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Футбол Футбол

Во время финала будет испытывать смешанные чувства.

Летом 2022 года «Юнайтед» искал запасного вратаря и нашел его в «Ньюкасле» в лице Мартина Дубравки. В прошлом году словак был основным в составе «сорок», но ему разрешили на год перейти в аренду в клуб рангом повыше.

Зимой «Юнайтед» и «Ньюкасл» приняли решение, что было бы лучше вернуть игрока назад. За это время он провел за «красных дьяволов» всего два матча и оба в Кубке лиги − против «Астон Виллы» и «Бернли». Забавно, что в финале за этот трофей как раз поборются оба клуба, за которые заигран Мартин. И перед ним будет стоять сложная дилемма.

Так как он играл за «Юнайтед» в Кубке Лиги, то имеет полное право претендовать на медаль победителя в том случае, если манкунианцы станут обладателем трофея. «Ньюкасл» не может заявить его на этот турнир и в случае победы «сорок» медаль он, естественно, не получит.

Интересно, каково это понимать, что поражение твоего нынешнего клуба, в котором ты провел последние пять лет, принесет тебе награду?

5 комментариев

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Дмитрий Калашников
а если МЮ выиграет, играл Криш в этом турнире?
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Ахма Начоо
Учитывая количество трофеев за Сорок думаю в душе он будет рад победе МЮ.
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Вертуальный
Кто бы не выиграл Дубровка двойном плюсе хоть МЮ хоть Ньюкасл .. все равно его касается
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mancunian82
Удачно в аренде побывал)
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Dan Kennedy
Смешная ситуация. Ну что МЮ, помогите парню заработать первую медаль в Англии :D
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