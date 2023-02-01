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Перед уходом из «МЮ» Роналду праздновал голы новым способом: оказывается, это движение придумал игрок, которого первым выгнали из нового клуба Криша

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Рон в курсе?

О Венсане Абубакаре мы уже не раз рассказывали, а сейчас у него все хорошо – вернулся в Турцию и даже сыграл 50 минут за «Бешикташ».

Именно в составе стамбульского клуба Абубакар впервые использовал то самое движение – дело было в Лиге чемпионов против «Наполи».

Спустя 6 лет Роналду стал так праздновать голы, правда в Лиге Европы.

Вскоре оно даже стало вирусным, но затем было интервью Моргану и все про голы Роналду забыли.

2 комментария

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Айлин 1990
Роналду уже тогда решил переходить в Аль Наср и праздновал свои голы в стиле Абубакара, намекает что скора тебя уберут.
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Freedoms
Какая то не связанная инфа меж собой. Даже мне, как хейтеру криштика не понятно как вы его смогли сюда приплести
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+2
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