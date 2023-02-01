Перед уходом из «МЮ» Роналду праздновал голы новым способом: оказывается, это движение придумал игрок, которого первым выгнали из нового клуба Криша

Рон в курсе?

О Венсане Абубакаре мы уже не раз рассказывали, а сейчас у него все хорошо – вернулся в Турцию и даже сыграл 50 минут за «Бешикташ».

Именно в составе стамбульского клуба Абубакар впервые использовал то самое движение – дело было в Лиге чемпионов против «Наполи».

Спустя 6 лет Роналду стал так праздновать голы, правда в Лиге Европы.

Вскоре оно даже стало вирусным, но затем было интервью Моргану и все про голы Роналду забыли.