Перед уходом из «МЮ» Роналду праздновал голы новым способом: оказывается, это движение придумал игрок, которого первым выгнали из нового клуба Криша
Рон в курсе?
О Венсане Абубакаре мы уже не раз рассказывали, а сейчас у него все хорошо – вернулся в Турцию и даже сыграл 50 минут за «Бешикташ».
Именно в составе стамбульского клуба Абубакар впервые использовал то самое движение – дело было в Лиге чемпионов против «Наполи».
Спустя 6 лет Роналду стал так праздновать голы, правда в Лиге Европы.
Вскоре оно даже стало вирусным, но затем было интервью Моргану и все про голы Роналду забыли.
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