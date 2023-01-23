Дини на радио раскритиковал форму Магуайра. После этого агент Харри звонил Трою с угрозами

История тогда приобрела неожиданный поворот.

34-летний капитан «Бирмингема» Трой Дини пришел на подкаст Fozcast к своему бывшему партнеру по «Уотфорду» Бену Фостеру. Во время разговора англичанин вспомнил историю из 2020 года, в которой главными действующими лицами были Харри Магуайр и его агент.

«Тогда я играл за «Уотфорд, − вспоминает Дини. − Меня позвали на радио, где я говорил о лидерстве, о Магуайре, Давиде де Хеа − обо всех таких старших парнях, а также о том, почему форма Поля Погба так меняется. Это все, что я тогда сказал.

Я пошел на тренировку, а когда вернулся, то на мой телефон звонили с номера, которого я не знаю. С этого номера звонили два или три раза, потому я подумал: «Видимо что-то случилось».

Телефон зазвонил снова. Это был агент Харри Магуайра: «Ты не можешь делать так, ты не можешь делать то. Ты бы не сказал те слова Харри в лицо». На что я ему ответил: «Парень, полегче. Одну секунду, давай отмотаем все назад. Я сказал другое, этого я не говорил. Я бы смог произнести все Харри в лицо, потому что у меня нет проблем с этим».

Затем Дини рассказал, что набрал Магуайру, чтобы узнать, не раздражают ли его комментарии о нем. «Я позвонил ему, а он понятия не имеет, что происходит. Я перезвонил агенту и сказал: «Слушай, приятель, пожалуйста, не звони мне и не неси всякий бред, потому что я не из тех парней, кто съест такое отношение. У тебя будут проблемы, которые ты не захочешь».

В тот момент я осознал, что мой голос был мощным и проницательным. Я просто сказал «а что насчет руководства», что заставило этого суперагента вылезти из своего маленького гнездышка и сказать: «Ладно, Трой, мы перегибаем палку».

Дини продолжил: «Справедливости ради, Харри сказал мне: «Я не знаю, о чем ты». А я ему ответил: «Это не проблема, но мне звонил твой агент и говорил агрессивно». Если бы я был моложе, то воспринял бы это все гораздо более лично. Вот сейчас говорю тебе в лицо, нет никаких проблем».

Звонок произошел предположительно после того, как Дини сказал в эфире talkSPORT следующее: «Не могу понять, почему люди говорят о Погба, но никто не критикует Магуайра? Почему в его сторону нет большой критики? Разве он не капитан и должен вести корабль вперед?»