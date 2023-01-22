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«Безумие в обороне». Гари Невилл уверен, что в первом голе «Арсенала» виновато 2 игрока «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гари Невилл Гари Невилл
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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И, пожалуй, он прав.

Комментируя матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» на Sky Sports, Гари Невилл сказал, что в первом голе «канониров» виноваты 2 игрока манкунианцев:

«Какой гол забил Эдди Нкетиа. Он получился из-за безумия, которое устроили Давид Де Хеа и Уан-Биссака в обороне. Нкетия двигался и летел вперед. Уан-Биссака — нет. Темп на высоте. Это замечательный, прекрасный удар головой и гол «Арсенала». Он просто восхитителен. А Уан-Биссака все проспал».

«Арсенал» пропустил в начале первого тайма на «Эмирейтс», но быстро сравнял счет после того, как Уан-Биссака зазевался в штрафной «Манчестер Юнайтед» и Нкетиа этим воспользовался.

Джака сделал отличную подачу на Нкетиу, а Де Хеа и Уан-Биссака просто смотрели, как нападающий «Арсенала» сравнивал счет.

4 комментария

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muse muse
Ответ Леонид Ботвинник
Шоу сыграл игру неудачно и уже избавляться ? А Бруну сколько игр ошибался, а Рэшфорд. И всем до свидания ? Кто останется ?
Там вообще бессмысленно пытаться вести диалог, человек просто хейтит без всякого повода. Всегда одно и то же, обосрать всех и каждого. Фейспалм.
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MU RD2
Ответ yurchik07
Надо избавляться от Де Хеа,Биссаки,Шоу,Магваера,Линделефа.Из старой гвардии не оставлять никого.Ну возможно Далота,хотя он и не такой динозавр,как тот же Шоу.
По этой логике надо избавляться от всех. От того же Рэша, который в этом сезоне пришел в себя, а в прошлом проваливался. Бруну, который в начале сезона проваливался также и т д. Что самое интересное, пока что самого бесполезного игрока Антони в вашем списке нет. Если сравнить ту пятерку и Антони, то каждый из них даст фору по той пользе которую приносили и приносят команде в сравнении со стомиллионным Антони...
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Леонид Ботвинник
Ответ yurchik07
Надо избавляться от Де Хеа,Биссаки,Шоу,Магваера,Линделефа.Из старой гвардии не оставлять никого.Ну возможно Далота,хотя он и не такой динозавр,как тот же Шоу.
Шоу сыграл игру неудачно и уже избавляться ? А Бруну сколько игр ошибался, а Рэшфорд. И всем до свидания ? Кто останется ?
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yurchik07
Надо избавляться от Де Хеа,Биссаки,Шоу,Магваера,Линделефа.Из старой гвардии не оставлять никого.Ну возможно Далота,хотя он и не такой динозавр,как тот же Шоу.
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