«Безумие в обороне». Гари Невилл уверен, что в первом голе «Арсенала» виновато 2 игрока «МЮ»

И, пожалуй, он прав.

Комментируя матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» на Sky Sports, Гари Невилл сказал, что в первом голе «канониров» виноваты 2 игрока манкунианцев:

«Какой гол забил Эдди Нкетиа. Он получился из-за безумия, которое устроили Давид Де Хеа и Уан-Биссака в обороне. Нкетия двигался и летел вперед. Уан-Биссака — нет. Темп на высоте. Это замечательный, прекрасный удар головой и гол «Арсенала». Он просто восхитителен. А Уан-Биссака все проспал».

«Арсенал» пропустил в начале первого тайма на «Эмирейтс», но быстро сравнял счет после того, как Уан-Биссака зазевался в штрафной «Манчестер Юнайтед» и Нкетиа этим воспользовался.

Джака сделал отличную подачу на Нкетиу, а Де Хеа и Уан-Биссака просто смотрели, как нападающий «Арсенала» сравнивал счет.