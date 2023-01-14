Каземиро – лучший, Де Хеа – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Ман Сити»

В 20-м туре АПЛ состоялось манчестерское дерби. На «Олд Траффорд» приехала команда Гвардиолы.

В первой половине встречи «Сити» владел игровой инициативой, но «красные дьяволы» чаще и четче били по воротам соперника. Настоящий пожар начался во втором тайме.

На 57-й минуте в игру вошел Джек Грилиш. Замена Пепа сработала идеально, полузащитник забил всего через три минуты после выхода на поле. «МЮ» сравнял на 78-й минуте. Гол Фернандеша был засчитан только после просмотра повтора. Мяч Бруну еще долго будут обсуждать в прессе из-за возможного нарушения правил.

Точку в матче поставил Маркус Рэшфорд. Гарначо отдал нападающему отличный пас, Маркус не стал сомневаться и на 82-й минуте забил победный матч «Юнайтед».

Итоговый счет – 2:1 в пользу команды Тен Хага.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Ман Сити»

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