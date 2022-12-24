📹В своем репертуаре: Патрис Эвра нашел смешной способ поздравить болельщиков с Рождеством

Давно известно, что Патрис Эвра – очень веселый парень. Он не мог не порадовать своих подписчиков в социальных сетях в Рождество, поэтому разместил видео, на котором он в образе Санты скачет на олене Рудольфе. С танцами и криком: «Я люблю эту игру», Патрис прыгнул в воду прямо в костюме.

Поклонники бывшего игрока «МЮ» оценили поздравление, хотя те, кто давно подписан на Эвра, уже привыкли к его выходкам в социальных сетях.