Марко Арнаутович: «У «МЮ» Моуринью не было достаточно денег, чтобы купить меня»
Во время недавнего интервью Марко Арнаутович рассказал, как «Манчестер Юнайтед» хотел подписать его во время пребывания в клубе Жозе Моуринью.
Однако, потратив 89 миллионов фунтов стерлингов на подписание Поля Погба, он утверждает, что у «красных дьяволов» не хватило на него денег.
Когда его спросили, изменил ли Моуринью свое мнение о способностях Арнаутовича — «особенный» был не очень впечатлен нападающим, когда он был в молодежной команде миланского «Интера», — Марко сказал Gazzetta dello Sport: «Да, он хотел меня, когда я был в «Вест Хэме».
Он сказал мне: «Сколько ты стоишь?» И я такой: «Ты все еще хочешь подписать меня?»
Однако его «Манчестер Юнайтед» купил Поля Погба, и у них не было достаточно денег для меня».
Недавно «Юнайтед» также был связан с Арнаутовичем, но из-за возмущения болельщиков этот шаг не состоялся.
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