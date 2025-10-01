Оби Микел об игре Майну: «Вот что происходит, когда у тренера нет доверия к вам. Что случилось с этим парнем? Он лишь тень того, кем был ранее»

Джон Оби Микел остался недоволен игрой Кобби Майну.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » появился на поле на замену в матче АПЛ против «Брентфорда» (1:3) на 66-й минуте.

«Что случилось с Кобби Майну ? Что случилось с этим парнем? Что случилось с этим парнем? Он мне не нравится.

Я видел, как он вышел на замену. Он лишь тень того, кем был ранее.

Он был виноват во втором или третьем голах. Он выглядел тяжело. Казалось, он не понимал, что делает.

Вот что происходит, когда у тренера нет веры и доверия к вам», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.