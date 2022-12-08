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«Он прекрасно чувствует опасность». Бастиан Швайнштайгер высоко оценил игру Каземиро на ЧМ

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Бывший полузащитник «МЮ» и легенда «Баварии» Бастиан Швайнштайгер высоко оценил игру Каземиро.

30-летний бразилец отлично проводит чемпионат мира в Катаре, где сыграл три матча и забил один гол.

«Каземиро – один из лучших на своей позиции на сегодняшний день. Он прекрасно чувствует опасность, он хороший распасовщик и забил отличный гол Швейцарии. Каземиро очень важен для сборной Бразилии – он в числе лидеров команды», - заявил Швайнштайгер официальному сайту «МЮ».

Трансфер Казеимиро из «Мадрида» в «Юнайтед» за 70 млн фунтов прошлым летом стал сенсацией. Бразилец провел 18 матчей на «Олд Траффорд», забил один гол и сделал результативную передачу.

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