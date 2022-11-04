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Гарначо обошел Джорджа Беста и установил новый рекорд в матче с «Реал Сосьедад»

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Алехандро Гарначо забил свой первый гол за «МЮ» и помог команде одержать победу над «Реал Сосьедад» в прошедшем вчера матче Лиги Европы.

Теперь аргентинец стал самым юным футболистом «Юнайтед» не английского происхождения, которому удалось забить в европейском турнире – Гарначо 18 лет и 125 дней.

Таким образом Алехандро побил рекорд, раннее принадлежавший Джорджу Бесту. Ирландец забил свой первый европейский гол за «МЮ» против шведского «Юргордена» в 1964 году, когда ему было 18 лет и 158 дней.

Гарначо оставил отличное впечатление своей игрой, выйдя на поле в стартовом составе. Будем следить за дальнейшими успехами Алехандро под руководством Эрика тен Хага.

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