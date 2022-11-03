📸 Гарначо забил первый гол за «МЮ» и сразу с подачи своего кумира. Угадайте, с кем отпраздновал Алехандро?

В Лиге Европы «МЮ» встречается с «Реал Сосьедадом».

Счет в матче открыл Алехандро Гарначо. Этот мяч стал первым голом аргентинца за «красных дьяволов». Еще более особенным этот момент делает ассист Роналду, ведь Гарначо – большой поклонник Криштиану.

Вот как парни распечатали ворота «Сосьедада»:

Гол Гарначо отметил в стиле Мбаппе:

Конечно, не обошлось без объятий с кумиром и теперь уже ассистентом:

Алехандро исполняет наши мечты!